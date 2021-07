De sprintkwalificatie in de Formule 1 kan rekenen op gematigde steun van Mercedes-teambaas Toto Wolff, al zou de Oostenrijker dit format niet elk raceweekend willen zien. Het zou namelijk tot ‘te veel willekeur’ leiden.

Voor de sprintkwalificatie was het weekendschema aangepast. De kwalificatie verschoof van de zaterdag naar de vrijdag, terwijl de derde vrije training verdween en op zaterdag dus de sprintkwalificatie op het programma stond. De normale kwalificatie had daardoor ook een andere betekenis gekregen, aangezien het resultaat daarvan de startvolgorde voor de sprintkwalificatie bepaalde. De sprintrace van 17 ronden zorgde voor wat enerverende momenten, met de bliksemstart van Max Verstappen, die de sprintkwalificatie won, en ook de opstormende Fernando Alonso.

Lees ook: Preview: Battle of Hangar Straight, is Verstappen opgewassen tegen Hamiltons topsnelheden?

Mercedes-teambaas Toto Wolff was het er niet mee eens dat de poleposition naar de winnaar van de sprintkwalificatie ging, maar noemt de sprintkwalificatie wel een ‘goede toevoeging’. Dat is dan wel met een ‘maar’, want het moet dan niet bij elke race zijn omdat dat tot ‘te veel willekeur’ zou leiden. “Het is vermakelijk voor het publiek op de tribunes”, vertelt Wolff in gesprek met Channel 4. “Een start is altijd interessant en levert goede content op. Alonso was natuurlijk ook leuk om te zien”, doelt hij op diens indrukwekkende start, waar hij in de openingsronde zes plaatsen won.

Lees ook: Hamilton treurt om verloren pole: ‘Kon ik de start maar opnieuw doen’

“Dus ik denk dat het over het algemeen een goede toevoeging is”, vervolgt de Oostenrijker. “Maar niet bij elke race. Het was naar mijn idee te veel willekeur.” Als voorbeeld haalt de Mercedes-teambaas Sergio Pérez aan, die in ronde vijf van de sprintkwalificatie al spinde. Hij zal de race vanuit de pitstraat aanvangen nadat zijn team hem naar binnen riep in de voorlaatste ronde. “Kijk naar Pérez, hij spinde en viel uit. Pérez hoort niet op de laatste startplaats thuis. Het kan dus, zeker in zijn geval ook, tegen je werken, ook als je een van de koplopers bent. Het was dus te veel willekeur, maar als de volgende sprintkwalificaties zo verlopen, dan heeft het denk ik wel een plek op de kalender. Wel in beperkte mate”, aldus Wolff.

Foto: BSR Agency

Wolff hoopt op verbetering in details

De Mercedes-teambaas zegt geen fan te zijn van ‘live-experimenten’, al noemt hij de sprintkwalificatie ‘niet zo controversieel’. “Ik ben volledig tegen omgekeerde startvolgorde. Dat is gewoon nep. Maar hier begon iedereen vanaf de juiste startpositie.” Hij vindt wel dat er nog wat aan de details gesleuteld moet worden, waaronder het feit dat de sprintkwalificatie de naam kwalificatie draagt.

Lees ook: Dit is wat de coureurs van de sprintkwalificatie vinden

Volgens hem moet de normale kwalificatie namelijk de polesitter bepalen, en niet de verkorte race. “Het werd een beetje saai richting het einde. Maar tot die tijd zou ik zeggen dat het wel waarde heeft. Als het een soort Grand Slam is voor een aantal races, dan zou dat wel goed zijn want je biedt echt entertainment aan op de zaterdag.”