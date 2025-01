Toto Wolff ziet de naderende reglementswijzigingen als een interessante uitdaging voor zijn team. Volgens de geruchten is Mercedes bezig met een sterke motor te bouwen voor het 2026-seizoen. Aangezien klantenteam en huidige constructeurskampioen McLaren ook met deze zelfde power unit zal rijden, is volgens Wolff met ‘een goede motor alleen’ Mercedes nog nergens.

Mercedes domineerde tussen 2014 en 2020 op de Formule 1-grid, en sleepte meerdere wereldtitels binnen. Het ‘geheim’ achter het succes van de Duitse renstal was onder andere de sterke motor die steeds in de Mercedes-bolides lag. De geruchten gaan rond dat het Duitse team voor 2026 weer een sterke motor aan het bouwen is, maar volgens teambaas Toto Wolff gaat dat niet genoeg zijn om weer vooraan in het veld mee te doen.

‘Nergens verstoppen’

Dat komt met name doordat klantenteam McLaren ook met de motor zal rijden. Het Britse team won in 2024 onverwacht het constructeurskampioenschap. Alleen de beste motor bouwen zal daardoor niet genoeg zijn voor Mercedes. “Dan moeten we ze (McLaren, red.) verslaan op het chassis. We kunnen ons nergens verstoppen”, vertelt Wolff tegen Auto, Motor und Sport.

“Ik heb er geen buikpijn van”, vertelt de teambaas verder over de naderende reglementswijzigingen. “Het is een super interessante uitdaging. Je moet je werk op alle vlakken zo goed mogelijk doen. Met een goede motor alleen komen we nergens.”

