Yuki Tsunoda heeft vertelt hoe hij het ervaart om Daniel Ricciardo naast zich te hebben als teamgenoot. De ervaren Australiër zorgt voor flink wat extra druk en uitdaging. Maar de AlphaTauri-coureur zegt wel klaar te zijn voor het duel.

In de tweede helft van dit seizoen heeft Tsunoda een nieuwe teamgenoot. Daniel Ricciardo verving Nyck de Vries al na tien races. Hoewel De Vries al veel ervaring had in andere competities, was hij duidelijk nog een rookie in de Formule 1. Met Ricciardo is dat wel anders. De Australiër draait al ruim een decennium mee in de sport en heeft acht overwinningen op zijn naam staan.

“Het is zeker een uitdaging”, erkent Tsunoda tegen Autosport. “Maar dit creëert natuurlijk ook een hele nieuwe situatie voor mij. Ik leer nu erg veel, vooral doordat ik nu uitgedaagd wordt door een erg ervaren coureur. Niet alleen ervaren, maar ook iemand die aan de top heeft gezeten, waarvan we weten dat hij erg snel is. Qua persoonlijkheid is hij waarschijnlijk het tegenovergestelde van hoe ik ben.”

Consistentie

Tsunoda heeft dit seizoen moeite met een vaste lijn aanhouden in zijn resultaten, al weet hij wel meer uit zijn auto te halen dan in eerste instantie verwacht. De Japanner heeft al in drie races punten weten te scoren en presteerde duidelijk beter dan zijn Nederlandse teamgenoot. Of dat met Ricciardo hetzelfde zal zijn is nog maar de vraag. Het vroege ontslag van De Vries en de toenemende twijfels rondom het zitje van Sergio Pérez helpen daar volgens Tsunoda ook niet bij.

“Het voegt druk toe voor mij, en ik denk dat ik daardoor wat onnodige fouten heb gemaakt de afgelopen paar races. In de laatste race heb ik het nog wel redelijk goed gedaan. Dat was niet makkelijk, maar ik voel me nu wel klaar voor de strijd met Ricciardo in de tweede helft van het seizoen. Ik raakte mijn ritme de afgelopen races een beetje kwijt. Spa was wat dat betreft een terugkeer naar hoe het eerst was. Dus ik ben erg blij en hoop me te blijven verbeteren.”

