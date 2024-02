Visa RB – voorheen AlphaTauri – is in feite geen nieuw Formule 1-team. Toch lijkt het team zich anders te profileren en is de renstal organisatorisch behoorlijk op de schop gegaan. Ook coureur Yuki Tsunoda, inmiddels routinier bij het zusterteam van Red Bull, bemerkt dat er een nieuwe ambitie in de lucht hangt. “Dit is de winnaarsmentaliteit die we nodig hebben.”

Yuki Tsunoda werd geïnterviewd door Formula1.com over het ambitieuze nieuwe project dat Visa RB heet. Met wat er achter de schermen allemaal is gebeurd lijkt het team klaar te zijn met tweede viool spelen. “Er is heel veel veranderd”, zei de jonge Japanner. “De teambaas, de CEO, eigenlijk de hele organisatie van het team, het is een fors project.” De coureur kijkt vooral uit naar de samenwerking met Laurent Mékies: “Hij is meedogenloos in wat hij wil bereiken, ook op de lange termijn.”

“De mensen die nu het team binnenkomen hebben veel ervaring”, vervolgde hij. “Die kennis kan me alleen maar helpen om een betere coureur te worden.” Naast teambaas Laurent Mékies en CEO Peter Bayer contracteerde Visa RB ook Alan Permane als race directeur. “Permane heeft al eens een kampioenschap gewonnen met Renault, dat is de winnaarsmentaliteit die we nodig hebben”, legt Tsunoda uit.

Yuki Tsunoda over Visa RB en Red Bull

Naast de veranderingen in het management gaat Visa RB ook nauwer samenwerken met Red Bull, “de grote broer” van het team uit Faenza. Een deel van de werkzaamheden zal dan ook worden verplaatst naar Milton Keynes. In de toekomst moet het team Red Bull kunnen uitdagen op de baan.

“Red Bull heeft in het verleden al veel bereikt”, aldus Yuki Tsunoda. “Zeker in de laatste paar jaar domineren ze alles. We moeten nog zien hoeveel we daadwerkelijk kunnen samenwerken, maar het is een goed teken dat we nu ook een beetje kennis van de beste auto kunnen inwinnen.”

Niet iedereen is even blij met de verhoudingen tussen de twee teams. McLaren CEO Zak Brown sprak tijdens de shakedown-rondjes van de MCL38 zijn ongenoegen uit over de relatie tussen Red Bull en Visa RB.

