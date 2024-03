Zak Brown heeft zijn contract als CEO van McLaren Racing verlengd tot 2030. De renstal maakte dat vrijdag bekend tijdens de Grand Prix van Australië. Brown, sinds 2018 de baas bij het Britse Formule 1-team, trad in 2016 in dienst van het bedrijf.

Voordat de Amerikaan CEO werd, was hij twee jaar directeur van de McLaren Technology Group. Als CEO van de racetak zwaait hij inmiddels niet alleen de scepter over het Formule 1-team, maar ook over teams in andere klassen zoals Indycar.

“Ik ben er trots op dat ik onderdeel ben van zo’n historisch raceteam. Het is een voorrecht om met al die talentvolle mannen en vrouwen te werken in de verschillende klassen waarin McLaren Racing actief is”, zegt Brown in reactie op het verlengen van zijn contract.

Hij is ambitieus: “We proberen altijd al om met McLaren de sportieve grenzen te verleggen, dat blijven we doen in ons streven om zowel op als naast de baan zo goed mogelijk te presteren als team en bedrijf.”