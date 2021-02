Albon ziet kans op comeback met racezitje in 2022: ‘Red Bull gelooft nog in me’

Pijnlijk, anders kan Alexander Albon zijn degradatie van coureur naar testrijder bij Red Bull niet omschrijven. Toch zit hij niet bij de pakken neer, en richt zich erop in 2022 weer op de grid te staan. Het liefst voor één van de Red Bull-teams. ‘Ik ben eerder gedumpt, dat heb ik ook overleefd’.

“Het was natuurlijk teleurstellend”, blikt Albon in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, terug op het bericht dat hij eind 2020 van Red Bull kreeg: Sergio Pérez zou in 2021 zijn racezitje overnemen, Albon restte een reserverol en beperkt aantal races in de Duitse DTM.

“De Formule 1 is voor ons als coureurs waar je van droomt”, legt Albon die teleurstelling uit, al was hij er naar eigen zeggen – noodgedwongen – ook weer snel overheen. “Het heeft geen zin om medelijden met jezelf te hebben of negatief te zijn. Je moet door, doen wat je kan om terug te komen.”

Hij spreekt uit ervaring, zegt Albon met een wrang lachje. “Ik ben wel eerder gedumpt”, heeft hij het niet over zijn liefdesleven, maar bestaan als coureur. Sterker nog: hij is zelfs al eens eerder door Red Bull gedumpt – in 2012 na een tegenvallend Formule Renault-seizoen.

“Het is nooit fijn om aan de kant te worden gezet, maar ik heb wel geleerd dat het je ook alleen maar meer motiveert. Je moet hard blijven werken. Zo heb ik dit eerder ook overleefd”, memoreert Albon. Na een goede Formule 2-campagne in 2018 trok Red Bull dus zelfs weer bij hem aan de bel.

Vizier op ’22

Een terugkeer in de Formule 1 is zoals gezegd nog altijd zijn doel. “Ik wil in 2022 weer een zitje hebben.” Het liefst bij één van de Red Bull-teams, Red Bull Racing of Alpha Tauri. Hij wil doen wat hij kan – als testrijder én in de DTM – maar erkent dat hij het maar deels in eigen hand heeft.

Om te beginnen zal er plek vrij moeten komen binnen de Red Bull-stallen. Dat is niet uitgesloten: Max Verstappen heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract en wordt volgens teambaas Christian Horner begeerd door Mercedes, Pérez heeft enkel een deal voor 2021. Alpha Tauri’s Pierre Gasly is na dit seizoen misschien wel toe aan de volgende stap. Yuki Tsunoda moet het als rookie nog waarmaken.

‘Red Bull gelooft in me’

Na zijn teleurstellende 2020 en niet eens de kans om zich te herkansen bij Alpha Tauri (Albon: ‘dat komt ook door de timing, de late beslissing’) lijkt het onwaarschijnlijk dat Albon in 2022 ‘gewoon’ weer op de grid staat. Hij ziet het zelf echter anders, voelt het vertrouwen. “Het team weet wat ik kan. En als Red Bull niet in me zou geloven, hadden ze me niet gehouden en wel helemaal aan de kant gezet.”

Uiteindelijk ziet hij zijn (tweede) mislukte Red Bull-avontuur als een optelsom: een gebrek aan ervaring, een lastig te besturen auto, een kentering die te laat kwam. “Het ging vorig jaar wel beter – zo was de finale in Abu Dhabi denk ik mijn beste race van het jaar – maar die verbetering kwam te laat.”

