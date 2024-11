Alpine heeft voor de laatste drie races van 2024 een opvallende verandering doorgevoerd: de A524 van Esteban Ocon en Pierre Gasly verschijnt volledig in het roze. Het team, dat al langer samenwerkt met titelsponsor BWT, heeft deze kleurstelling eerder gebruikt, maar kiest er nu voor om het iconische Alpine-blauw tijdelijk volledig in te ruilen. De nieuwe look wordt ingezet tijdens de triple-header in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Verandering van kleur, zelfde strijdlust

Het Franse team strijdt in de laatste fase van het seizoen om de zesde plek in het constructeurskampioenschap. Een positie die miljoenen dollars waard is en cruciaal kan zijn voor de toekomst van het team. Het jaar begon echter verre van vlekkeloos voor Alpine. Met een te zware auto en een gebrek aan downforce was het moeilijk om aansluiting te vinden bij de topteams.

Door een indrukwekkend optreden in Brazilië wist Alpine zich te herpakken. Op het natte circuit van Interlagos zijn Ocon en Gasly naar een verrassende tweede en derde plek gereden, wat het team maar liefst 33 punten heeft opgeleverd. Hiermee is Alpine in één klap gestegen van de negende naar de zesde plek. Nu is het zaak om concurrenten Haas en Visa RB achter zich te houden.

Cruciaal moment voor Alpine

Teambaas Oliver Oakes heeft na de race in Brazilië met trots gesproken over de prestaties van zijn team. “Dit resultaat is een beloning voor het harde werk. Het seizoen is zwaar begonnen, maar de stappen die we nu zetten geven ons vertrouwen voor de toekomst. Oakes benadrukt dat de verbeteringen in Brazilië cruciaal zijn geweest. “Na een lastige start zagen we progressie in Austin en Mexico, maar in Brazilië hebben we echt een grote stap gezet.”

Miljoenen op het spel

De strijd om de zesde plek gaat niet alleen om prestige, maar ook om het prijzengeld. Met ongeveer tien miljoen dollar per positie kan een goed resultaat het team financieel een flinke boost geven. De sprong van Alpine naar P6 heeft het team al zo’n dertig miljoen dollar extra opgeleverd. Met nog drie races te gaan in de roze livery, wordt het spannend om te zien of Alpine de zesde positie kan vasthouden.

