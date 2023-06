Hoe ongenaakbaar blijft Red Bull de rest van dit seizoen? Als het aan concurrent Aston Martin ligt, verdwijnt het krachtsverschil snel ten opzichte van het team van Max Verstappen. Volgens ingewijden is dat een realistisch streven. Uit simulatordata zou blijken dat er een grote sprong voorwaarts aan zit te komen.

Dat stellen althans bronnen tegenover Auto Motor und Sport. Volgens het Duitse medium zijn ze er bij Aston Martin op basis van de data zelfs van overtuigd al op het niveau van Red Bull te zijn aanbeland. Dat was weliswaar tijdens de Grand Prix van Canada nog niet te zien – Verstappen won opnieuw op dominante wijze – maar de reden daartoe zou zijn dat het upgradepakket niet ten volle werd benut door de regen en natte omstandigheden in diverse sessies.

Geen zorgen bij Red Bull

Verstappen bezorgde Red Bull in Montreal afgelopen zondag de achtste overwinning in even zovele races. Voor de tweevoudig wereldkampioen zelf was het al zijn zesde zege van het jaar. Het verschil (ruim negen seconden) ten opzichte van de concurrentie was echter kleiner dan in bijvoorbeeld Barcelona (24 seconden), de vorige race. Bij Red Bull maakt niemand zich daar overigens veel zorgen over: er had meer ingezeten in Canada, zo is de gedachte.

Eerder gaf Mercedes op basis van de updates en de race in Canada al aan bloed te ruiken, de renstal komt naar eigen zeggen dichter bij Red Bull. Maar bij Aston Martin zíjn ze er dus misschien zelfs al, op het niveau van het op het oog ongenaakbare team uit Milton Keynes. De tijd zal het leren. “Pas in Oostenrijk en Engeland zijn we in de positie om ons updatepakket optimaal te benutten”, waarschuwde Fernando Alonso alvast afgelopen weekend in Canada.