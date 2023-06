Podiumplaatsen en een slinkende achterstand: Mercedes ruikt bloed in de jacht op Red Bull en Max Verstappen. Een groter updatepakket dan gedacht moet tijdens de Britse Grand Prix over enkele weken voor nog meer mogelijkheden zorgen. Toto Wolff denkt zelfs al hardop aan een overwinning.

Was het spierballentaal of zelfoverschatting? Of zit er wat in? De vraag van een buitenlandse tv-verslaggever na de Grand Prix van Canada was gevat: “Toto, ik ga je niet vragen of Mercedes een Grand Prix gaat winnen. Maar wel op welk circuit dat zal zijn?” Het antwoord van Wolff, zonder met de ogen te knipperen, was helder: “Silverstone.”

Of hij het zo daadkrachtig meende als het klonk, is maar de vraag. Wolff weet, zoals iedereen bij Mercedes, dat op Max Verstappen momenteel geen maat staat. Met Red Bull is de Nederlander dit seizoen tot nu toe oppermachtig, niets wijst erop dat zijn dominantie gaat verdwijnen.

Grootspraak

De uitspraak dat Mercedes in Silverstone gaat winnen, kun je dus opvatten als grootspraak. Maar dat Wollf en zijn renstal aan de deur kloppen, is de laatste wedstrijden duidelijk zichtbaar. In Monaco werd afscheid genomen van het ‘zero sidepod concept’ en prompt stond Lewis Hamilton in Spanje en Canada op het podium. George Russell had zonder fout in de regen in Monaco op het podium kunnen staan en flankeerde zijn teamgenoot al op het ereschavot in Barcelona.

Het gat naar Red Bull dichten, nee, dat zit er heus (nog?) niet in. Dat weten ze bij Mercedes maar al te goed, vertelde Hamilton na de race in Canada. “Maar we komen wel dichterbij.” Wolff ziet dat ook. “En we komen met een nog groter pakket aan updates naar Silverstone”, vertelde hij de aanwezige media in Montreal. “Daarnaast komt er nóg een pakket voordat we de zomerstop ingaan.” Die start na de Grand Prix van België eind juli.

Mercedes ruikt bloed. Zoveel is duidelijk. Ze ziet Aston Martin als ‘eenmansteam’, want alleen Fernando Alonso is namens de groene brigade een geduchte concurrent voor Hamilton en Russell. Mercedes heeft de tweede plek in het constructeurskampioenschap dan ook al ferm in handen. Ferrari is er ook nog, maar zolang dat team zich nog vrijwel elk raceweekend wel eens op een of andere manier zelf in de voet schiet, heeft Mercedes van de Italianen alleen incidenteel wat te vrezen.

(Tekst gaat door onder de foto)

George Russell, met achter zich Lewis Hamilton, in actie op het Circuit Gilles-Villeneuve op de zaterdag tijdens de Grand Prix van Canada. (Motorsport Images)

Geen toeval

De overtuiging bij Mercedes is de erfenis van jaren succesvol zijn. Enerzijds kan jarenlang winnen namelijk betekenen dat je denkt dat je alles goed doet, dat je bij twijfel denkt dat jouw keuze toch wel de juiste is en dat je dus niet op tijd inziet dat je de verkeerde richting opgaat. Zie vorig jaar, toen Mercedes de plank mis bleek te hebben geslagen met de auto in combinatie met de nieuwe reglementen. En dat terwijl Hamilton nog zo gewaarschuwd had.

Anderzijds is juist het succes van het afgelopen decennium de katalysator voor de comeback. Dat was vorig jaar al zo en dit jaar opnieuw. Getergd werd in 2022 gewerkt aan een terugkeer richting de topdrie en tegen het einde van het seizoen was er duidelijk progressie geboekt door Lewis Hamilton en George Russell.

Het strooide Mercedes overigens wel zand in de ogen; de renstal dacht er immers goed aan te doen om met het huidige concept verder te gaan. Het bleek een desastreuze keuze: Red Bull heerst dit seizoen vanaf de eerste meters, Mercedes sloeg opnieuw de plank mis. Maar net als vorig jaar is een revival zichtbaar. De honger naar het reeds zo vaak geproefde succes maakt dat de renstal tijdig is afgestapt van het concept. De resultaten in en vanaf Monaco zijn geen toeval.

Verstappen is klasse apart

Podiumplaatsen zijn inmiddels weer gemeengoed geworden voor het team. Bij Red Bull en Max Verstappen zal het weinig indruk maken; de Nederlander is een klasse apart. Maar stiekem hoopten ze bij Mercedes voor dit seizoen op een zege her of der. Dat ‘stiekeme’ is er nu wel af, zo bleek in Canada. Want Wolff zei het echt op de vraag waar Mercedes gaat winnen: “Silverstone”.

Terug naar de hamvraag: spierballentaal, zelfoverschatting of een vooruitziende blik? Over een paar weken weten we het antwoord. Maar Mercedes ruikt bloed.