Volgens Greg Maffei, de Amerikaanse CEO van F1-rechtenhouder Liberty Media, is de Formule 1 nog nooit zo spannend geweest. Dat laatste wordt echter overschaduwd door de huidige dominantie van Max Verstappen, meent Maffei. “Daar kunnen we niets aan doen, behalve misschien één van zijn benen breken, zoals Tonya Harding ooit overkwam”, grapte hij.

Maffei (boven op archiefbeeld met een karikatuur van Max Verstappen) gaf in Singapore acte de présence tijdens een sponsorevenement. Met zijn grap maakte hij een verwijzing naar het beroemde voorval van kunstschaatsster Tonya Harding die in 1994 in de aanloop naar de Winterspelen van Lillehammer haar rivale Nancy Kerrigan aanviel.

Lees ook: Verstappen beleeft moeizame vrijdag in Singapore: ‘Gat is groot’

Red Bull Racing won dit F1-seizoen tot dusver alle races, Max Verstappen zegevierde de laatste tien races op rij, een record. Op gepaste afstand van Verstappen is het doorgaans stuivertje wisselen en lossen de teams van Aston Martin, Ferrari, McLaren en Mercedes elkaar af.

Maffei: ‘Max Verstappen is een fenomeen’

Maffei: “Het middenveld is heel interessant en we kunnen statistisch laten zien dat er meer wordt ingehaald dan ooit tevoren. De uitdaging voor ons is natuurlijk dat Max Verstappen een ongelooflijk jaar heeft en bijna alles wint. Max is een fenomeen. Hij rijdt in wat de snelste auto lijkt te zijn en hij rijdt er heel goed mee. Als je kijkt naar de lijnen die hij neemt, hoe agressief die lijnen zijn en hoe goed hij er doorheen kan navigeren, dat is echt verbluffend.”

Overigens beleefde Max Verstappen vrijdag op het stratencircuit van Singapore een moeizame dag en lijkt de elfde zege op rij voor de tweevoudig wereldkampioen allesbehalve een eenvoudige opgave.

Lees hier alles over de GP van Singapore met o.a. het complete tijdschema

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!