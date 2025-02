Volgens de Daily Express staat er een bijzondere verandering op het punt te gebeuren voor de Grand Prix van Monaco. Het gerucht gaat dat de race voor het eerst een officiële titelsponsor zal krijgen, en dat de Zwitserse horlogemaker Tag Heuer de eer krijgt. Hoewel de samenwerking nog niet officieel is bevestigd door zowel de Formule 1 als Tag Heuer, zou dit een belangrijke stap in de geschiedenis van het legendarische evenement kunnen zijn. Hiermee zou Tag Heuer Rolex vervangen als de officiële tijdwaarnemer van die race.

Tag Heuer

Tag Heuer is geen onbekende op het circuit van Monaco. Het merk is al lange tijd zichtbaar op de barrières van het beroemde stratencircuit. In 2025 zou de race officieel bekendstaan als de ‘Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco’. De beslissing om als titelsponsor aan te sluiten komt niet uit de lucht vallen, aangezien de horlogemaker een diepgewortelde geschiedenis heeft in de motorsport.

Volgens Michel Boeri, voorzitter van de Automobilclub de Monaco, is de samenwerking tussen Tag Heuer en de Grand Prix van Monaco een natuurlijke keuze. “Als het horloge dat synoniem staat voor motorsport en de grootste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1, is het meer dan logisch dat de Automobilclub de Monaco zich met Tag Heuer zou verbinden.”

‘Een eer en een uitdaging’

Antonie Pin, CEO van Tag Heuer, spreekt trots over de nieuwe samenwerking. “Wij zijn het merk dat het concept van chronografie belichaamt. De Carrera en Monaco horloges zijn geboren als chronografen, omdat prestatie en het meten van tijd de kern van ons merk vormen. Het is een eer om titelsponsor van Monaco te zijn, omdat je de erkenning van veel mensen nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen. Dit is een erkenning van de legitimiteit van ons merk vanuit alle hoeken,” verklaarde Pin. “Nu moeten we de uitdaging aangaan en het vertrouwen dat ons is geschonken rechtvaardigen. We zijn trots op deze samenwerking en staan klaar om ons te bewijzen.”

