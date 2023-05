Volgens Jeroen Bleekemolen heeft Max Verstappen met zijn optreden in Miami weer orde op zaken gesteld binnen Red Bull. Hij begrijpt ook dat dit voor Sergio Pérez megafrustrerend moet zijn: “Het is moeilijk, je wordt gewoon gek gemaakt.”

“De verhoudingen zijn weer rechtgezet”, aldus Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Pérez won in Bakoe de sprintrace en de hoofdrace. Met een klein beetje mazzel, maar ook omdat hij het gewoon goed deed. Maar over een heel seizoen gezien, is Verstappen gewoon sterker. Hij staat er elke keer. Pérez heeft een weekend dat hij heel goed gaat, maar heeft ook gewoon mindere weekenden.”

Dat Verstappen op de harde band al binnen 15 ronden vanaf de negende naar de tweede plek was opgeklommen, kwam niet als een verrassing voor Bleekemolen. “Ja, dat zag ik wel aankomen. Maar dat is ook omdat de Red Bull op dit moment dominant is. Die auto is echt beter dan de rest en dat heeft hij nog nooit gehad. Max is al twee keer wereldkampioen geworden, maar naar mijn mening niet met de beste auto. Nu heeft hij dat wel en dan rijd je gewoon iedereen voorbij. Dit in combinatie met DRS en dan is het gewoon een kwestie van tijd.”

“Het is moeilijk, je wordt gewoon gek gemaakt”, antwoordde hij op de vraag of hij, net zoals Sergio Pérez, zelf wel eens een snellere teamgenoot heeft gehad. “Er is gewoon iemand sneller en je weet niet waarom. Dat is voor hem megafrustrerend. Je ziet op de data bijvoorbeeld dat je later moet remmen, iets harder of minder hard moet remmen, of je rem eerder moet loslaten. Het gaat om de kleine details. Maar je kunt op een gegeven moment niet meer begrijpen hoe iemand dat dan doet. Dat is gewoon het lastige en dat gaat aan je vreten. Je gaat dan dingen proberen die eigenlijk niet moet proberen, terwijl je juist een beetje bij jezelf moet blijven. Als je dan gaat forceren, dan wordt het alleen maar minder.”

De podcast is beschikbaar op Spotify, Apple Podcasts, Google podcast en YouTube.



