Lang had hij dit weekend geen reden tot lachen, maar in de kwalificatie veranderde alles. Eindelijk deed de RB19 wat Max Verstappen wilde en dat leverde meteen pole op. En dat niet alleen: ook een binnen Red Bull door Helmut Marko verloren weddenschap met Christian Horner. “Zo zie je maar: nooit tégen mij wedden”, grapte Verstappen richting Marko.

Marko bleek er op voorhand niet van overtuigd te zijn dat Verstappen zicht op de eerste rij zou kwalificeren, laat staan dat hij pole zou pakken. Die gereserveerdheid van de Oostenrijker was begrikjpelijk, want die kwam voort uit de tegenvallende sessies tot dan toe. Verstappen was aanvankelijk niet bijster happy in de auto in Abu Dhabi en sprak in de derde vrije training zelfs van een ‘shitbox’ toen het over de bolide ging.

Lees ook: Verstappen tovert in Abu Dhabi nog één foutloze kwalificatiesessie uit de hoge hoed

“Maar”, vertelde hij bij Viaplay na de kwalificatie, “we hebben wat veranderingen aan de afstelling gedaan. Wat een verschil, het voelde veel beter aan dan eerst. De auto was in de kwalificatie weer ‘normaal’. Al meteen bij het wegrijden merkte ik dat.”

Dat is een goed teken, aangezien er voor de race van zondag niet meer aan de wagens mag worden gesleuteld. Dat betekent dat Verstappen het met deze afstelling moet gaan doen in de jacht op zijn negentiende zege van het jaar. “We hebben geen long runs kunnen doen, dus het is lastig te voorspellen hoe het zal gaan. Maar de balans in de auto voelt op dit moment het beste van het hele weekend. Het ziet er voor de race daardoor beter uit dan eerst.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi