Na flink wat problemen op de vrijdag hoopt Valtteri Bottas dat Alfa Romeo in Azerbeidzjan een keer een probleemloos weekend kan hebben. Dat is op het uitdagende stratencircuit ‘cruciaal’, aldus de Fin.

Bottas heeft in zes van de zeven races dit seizoen punten gescoord, maar werd regelmatig gehinderd door problemen met de auto. Daardoor moest hij bijvoorbeeld in Spanje en Monaco veel baantijd missen in de vrije trainingen. Voor Bakoe, opnieuw een uitdagend stratencircuit zoals Monaco, hoopt Bottas dan ook dat die problemen wegblijven.

“Ik heb hier goede en slechte herinneringen, dus ik hoop meer plezierige momenten daaraan toe te voegen”, blikt Bottas vooruit op de race in Azerbeidzjan “Het is cruciaal om een probleemloos weekend te hebben. We hebben goede resultaten behaald ondanks een aantal problemen op de vrijdag. Als we die kunnen oplossen, dan kunnen we echt het volle potentieel van de auto zien.”

“We weten dat we vooraan kunnen meestrijden en dat moet ook hier het doel zijn”, vervolgt Bottas. “Dit circuit kan chaotische races produceren dus we moeten er staan als kansen zich voordoen. Het kan een leuke zondag worden”, aldus de Fin.