De Amerikaanse topacteur Brad Pitt zal eind augustus als heuse Formule 1-coureur in actie komen tijdens het weekend van de Dutch GP op Zandvoort. Dat hebben bronnen in Silverstone, waar morgen de GP van Groot-Brittannië wordt verreden, tegenover FORMULE 1 Magazine bevestigd.

Pitt speelt de hoofdrol in Apex, de nieuwe speelfilm over de Formule 1 van Hollywood-regisseur Joseph Kosinksky en producent Jerry Bruckheimer. Beiden zijn bekend van onder andere de recente bioscoopkraker Top Gun: Maverick. Lewis Hamilton is als producing partner aan de film verbonden. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes heeft sinds 2020 zijn eigen filmproductiebedrijf, Dawn Apollo Films.

Pitt speelt veteraan Sonny Hayes

Pitt speelt in de film het karakter van veteraan Sonny Hayes, die na lange afwezigheid zijn rentree maakt in de autosport met het Team APXGP. Op het circuit van Silverstone is deze dagen begonnen met de opnames voor de film, die volgens planning eind 2024 in première moet gaan.

Er is in Silverstone een heuse pitbox ingericht voor Team APXGP, tussen Mercedes en Ferrari in. Gedurende de drie racedagen op Silverstone wordt de baan in totaal zeven keer exclusief gereserveerd voor de auto van Brad Pitt, met zwart-gouden livery. Het is een auto met een F2-chassis, die met de hulp van Mercedes is aangepast en de look-and-feel van een F1-bolide heeft gekregen, compleet met sponsoruitingen van partijen als Tommy Hilfiger, MSC Cruises, Pirelli en AMG Mercedes.

Alle coureurs en teams hebben hun medewerking toegezegd aan de film. Ook tijdens de Dutch GP op het circuit van Zandvoort zullen zowel op als naast de baan opnamen worden gemaakt. Naast Silverstone en Zandvoort zal er dit seizoen ook bij enkele andere races nog gefilmd worden voor de film Apex.

De F1-auto van Brad Pitt in actie op het circuit van Silverstone (FOTO ANP)

