Max Verstappen pakte in Qatar de 63ste overwinning van zijn Formule 1-carrière. Hoewel de buitenlandse media met mooie woorden de laatste zege van de Nederlander omschrijven, leggen de kranten vooral de focus op de aanhoudende titelstrijd tussen Ferrari en McLaren.

Vooral bij de buitenlandse media in Italië is er opluchting, want ‘hun’ Ferrari heeft na de race in Qatar nog altijd kans op de constructeurstitel. “Ferrari heropent wereldkampioenschap”, kopt La Gazzetta dello Sport zelfs. Het sportblad benoemt de overwinning van Verstappen ook maar heel even.

“Het belangrijkste nieuws voor Ferrari is dat het constructeurskampioenschap weer open is, want McLaren heeft nu “slechts” 21 punten voorsprong en alles wordt beslist in Abu Dhabi. De straf van Lando Norris toen hij tweede lag, kostte het team uit Woking kostbare punten, want de Brit eindigde als tiende.” La Gazzetta kijkt daarom alvast reikhalzend uit naar de titelfinale in Abu Dhabi.

LEES OOK: Column Jeroen Bleekemolen: ‘Ongelooflijk dat F1-teams hun eigen auto niet begrijpen’

‘Het duel is historisch’

Ook in buurland Frankrijk voert het aanhoudende duel tussen McLaren en Ferrari de boventoon in de kranten. “Het zal allemaal aankomen op Ferrari en McLaren, twee legendarische teams”, schrijft het Franse L’Équipe. De Franse krant duikt vervolgens zelfs nog even in de geschiedenis.

LEES OOK: Leclerc houdt titelkansen levend in Qatar: ‘Hadden we nodig’

“Het duel is historisch. Het resoneert in de herinneringen van de oudsten onder ons als een herinnering dat de groten nooit sterven”, vervolgt het Franse medium. “Kijken naar deze strijd tussen Ferrari en McLaren roept onvermijdelijk grandioze herinneringen op aan gevechten zoals die tussen Niki Lauda en James Hunt (1976), Michael Schumacher en Mika Häkkinen (1998 en 1999), en tussen Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen en Felipe Massa (2007 en 2008).”

‘Gekenmerkt door controverse en potentieel gevaar’

Aan de andere kant van het kanaal staan de Britse media vooral stil bij de vele controverses die tijdens het weekend in Qatar plaatsvonden. “Max Verstappen reed zonder twijfel een mooie rit naar de overwinning tijdens de Grand Prix van Qatar, maar dit dode rubber in de woestijn zal nog lang nagalmen nadat de hymnes in de nacht zijn verdwenen”, schrijft The Guardian.

LEES OOK: Verstappen heeft ‘geen respect meer’ voor Russell na act in Qatar: ‘Mag echt oprotten’

Volgens de journalist van dienst werd het raceweekend gekenmerkt door “controverse en potentieel gevaar, waardoor recente beslissingen van het bestuursorgaan van de Formule 1, de FIA, scherp in het daglicht kwamen te staan.” Het weerhield Verstappen in ieder geval niet van zijn 63ste zege, al werd hij wel “de hele tijd opgejaagd door een aanvallende Lando Norris, tot de Brit een penalty kreeg die hem uit de wedstrijd haalde.”

‘Eerste zege op droog asfalt sinds Spanje’

Bij de buitenlandse media van onze zuiderburen prijzen ze wel vooral de overwinning van Verstappen, die na het binnenhalen van de titel in Las Vegas zo nog een klap uitdeelde aan concurrent Lando Norris. “De wereldtitel was al binnen, maar Max Verstappen heeft op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Qatar naar zijn hand gezet”, begint het Belgische HLN. “In het decor waar hij vorig jaar nog zijn derde titel vierde, volgde nu zijn negende overwinning van 2024. Zijn eerste zege op droog asfalt sinds de GP van Spanje, nog voor de zomerstop.”

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

Toch zag ook de journalist van dienst bij HLN dat het voor McLaren een pijnlijke zondag werd, na de straf van Norris. “Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor McLaren, dat op papier al wereldkampioen bij de constructeurs kon worden in Qatar, voor het eerst sinds 1998. Prima sprintrace met een één-tweetje en ook in de hoofdrace ging Norris mee in het spoor van Verstappen. Maar die penalty laat in de race deed (Norris, red.) enorm veel pijn”, concludeert de Belgische krant.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!