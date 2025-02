Na meer dan vijftien jaar sleutelen aan kampioensauto’s in de Red Bull-garage, heeft Calum Nicholas officieel afscheid genomen van zijn rol als monteur. De Brit maakt zich nu op voor een nieuwe uitdaging: hij is benoemd tot ambassadeur van Red Bull Racing.

Een indrukwekkend CV

Nicholas kijkt terug op een indrukwekkende carrière in de Formule 1. In dertien seizoenen werkte hij mee aan 233 Grands prix, waarin hij bijdroeg aan vier wereldtitels bij de coureurs en twee constructeurstitels. Bovendien speelde hij een belangrijke rol in de zeven opeenvolgende pitstop-awards die Red Bull op haar naam wist te schrijven.

Via social media kondigde Nicholas zijn nieuwe rol aan: “Voor het laatste decennium van mijn leven heb ik met een ongelooflijke groep mensen mogen werken, in een team als geen ander. Vandaag ben ik trots om te delen dat ik aan een nieuw hoofdstuk begin, als ambassadeur van Red Bull.”

Life in the Pitlane: Een boek vol verhalen van achter de schermen

Naast zijn nieuwe functie verschijnt op 27 februari ook zijn boek, Life in the Pitlane. Hierin geeft Nicholas een uniek inkijkje in het leven van een Formule 1-monteur. Niet alleen de spanning van raceweekenden komt aan bod, maar ook de minder bekende kanten van het bestaan achter de schermen – van het constante reizen tot de uitdagingen rondom diversiteit en inclusie binnen de sport.

