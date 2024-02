Aansluitend op het nieuws dat Lewis Hamilton na het seizoen 2024 de overstap maakt van Mercedes naar Ferrari heeft Carlos Sainz zelf zijn vertrek bij de Italiaanse renstal aangekondigd. De Spanjaard deed dat via een kort statement.

“In reactie op het nieuws van vandaag zullen Scuderia Ferrari en ikzelf eind 2024 uit elkaar gaan. Er ligt nog een lang seizoen voor ons en zoals altijd zal ik mijn uiterste best blijven doen voor het team en de tifosi over de hele wereld. Nieuws over mijn sportieve toekomst zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt”, aldus Sainz in het statement.

Carlos Sainz (29) reed sinds 2021 voor Ferrari. Afgelopen seizoen was hij de enige coureur die de suprematie van Red Bull wist te doorbreken. Hij wist de GP van Singapore op zijn naam te schrijven.