Een onverwachte wending in de Christian Horner-saga. Het schijnt dat de teambaas heeft geprobeerd om het Formule 1-team van Red Bull te kopen. In een poging om de succesvolle renstal uit de handen van het Oostenrijkse moederbedrijf te houden, zou Horner een aantal Engelse investeerders hebben opgetrommeld die de boel kunnen overnemen.

LEES OOK: ‘Max Verstappen kan onder contract bij Red Bull uit bij vertrek Marko’

Het Italiaanse FormulaPassion schrijft dat Christian Horner met behulp van Engelse investeerders het Formule 1-team wilde kopen. Het is bekend dat Horner – die de laatste weken onder vuur kwam te liggen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag – gesteund wordt door de Thaise Yoovidhya-familie. De Yoovidhya’s bezitten 51% van Red Bull, dus met hun toestemming kan het Formule 1-team worden verkocht.

De geruchten zijn typerend voor de verdeeldheid die is ontstaan binnen Red Bull. Sinds het overlijden van CEO Dietrich Mateschitz is er een machtsstrijd gaande tussen de Oostenrijkse erfgenamen en de grootaandeelhouder, de Yoovidhya’s. Mocht het succesvolle F1-team in de handen komen van een Christian Horner-partij, dan worden de Oostenrijkers buiten spel gezet.

Wat doet Max Verstappen?

Coureur Max Verstappen is de grote verliezer van de machtsstrijd binnen Red Bull. De Nederlander breekt record na record in de Formule 1, maar nu dreigt zijn team uit elkaar te vallen. Het is bekend dat de Verstappens nauw verbonden zijn aan Helmut Marko, een belangrijke speler in het Oostenrijkse kamp. De verwachting is dan ook dat Max Verstappen zijn biezen pakt zodra de bom rondom ‘Horner-gate’ en de tweestrijd binnen Red Bull gebarsten is.

LEES OOK: ‘Max Verstappen kan onder contract bij Red Bull uit bij vertrek Marko’

Lees hier alvast alles over de volgende race: de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hier!