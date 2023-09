Verschillende coureurs hebben zich uitgesproken over een recente fout van de FIA. Na de Grand Prix van Singapore gaf de organisatie toe een fout te hebben gemaakt in het voordeel van Max Verstappen, iets waar veel mensen kritisch over waren. De reacties op deze bekentenis lopen nogal uiteen.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore hing Max Verstappen nog een straf boven het hoofd. Na de kwalificatie keek de wedstrijdleiding nog naar drie gevallen van ‘impeding’ (ophouden) door de Nederlander. In de meeste gevallen loopt dat uit op een gridstraf van drie plekken, zoals al negen keer eerder gebeurde dit seizoen. Maar bij Verstappen werd er besloten geen straf uit te delen. Het was een beslissing die iedereen verraste, niet in de minste plaats Verstappen zelf. De Nederlander gaf meteen toe dat hij fout zat. “Het was geen goed moment. Ik had [Tsunoda] niet gezien totdat hij al vlak achter me zat.”

Verschillende andere coureurs waren niet al te blij met het eindoordeel. George Russell pleitte voor consistentie van de wedstrijdleiding. Lando Norris en Charles Leclerc waarschuwden dat dit de deur openzet voor veel meer van dit soort incidenten. En Carlos Sainz vindt het vooral erg typisch. “Het is een beetje jammer dat degene die toch al vrijwel alles wint hier ook nog eens mee wegkomt. Alle andere coureurs kregen hier wel een straf voor. Bijna iedereen heeft wel eens een straf gekregen dit jaar. Het is een beetje raar, hopelijk leren ze hier van.”

De FIA lijkt die kritiek te hebben gehoord, want in Japan gaf de organisatie toe dat ze fout zat met de beslissing in Singapore. Wat betreft Pierre Gasly is daarmee de kous af. “Goed dat men dat toegeeft. Niemand is perfect, we maken allemaal wel eens een foutje. Ik denk dat ze er hiermee goed aan hebben gedaan.”

Lewis Hamilton is iets minder vergevingsgezind. “Hoe lang hebben we deze regel nu al? Hij is al jaren lang hetzelfde. Ik denk dat we bijna naar kunstmatige intelligentie moeten kijken voor dit soort dingen, dan krijgen we tenminste goede beslissingen.” Er is al vaker gepleit dat de Formule 1 geen wisselende stewards moet hebben, maar in plaats daarvan een vaste groep mensen die iedere race deze rol vervullen. Hamilton wil daar niets van weten en houdt vast aan zijn idee. “Nee, ik wil AI een kans geven. Ik wil zien of die het beter doet of niet.”

