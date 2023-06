Nyck de Vries hoopt tijdens de Grand Prix van Canada zijn positieve resultaten van de afgelopen paar races door te zetten. Samen met zijn teamgenoot Yuki Tsunoda blikt de Nederlander vooruit naar een race die voor hem op onbekend terrein plaatsvindt.

In recente races is de vorm van De Vries wat beter geworden. De afgelopen twee races wist hij dichter bij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda te blijven. In Spanje zette hij zelfs een betere kwalificatietijd neer dan Tsunoda. Desondanks blijft De Vries een van de twee coureurs die nog altijd geen punten hebben behaald dit seizoen. “Er is nog steeds ruimte voor verbetering”, erkent De Vries dan ook. “Maar het is duidelijk dat het potentieel er is. Ik blijf gericht op vooruitgang en ik blijf doen wat ik de afgelopen tijd ook heb gedaan.”

“Het team heeft de laatste paar races geweldig werk geleverd”, vervolgt de Nederlander. “We komen duidelijk steeds dichter bij die top tien. Dat gezegd hebbende, is het middenveld zo ontzettend competitief dat je het succes van onze ontwikkeling niet altijd af kan lezen aan het eindresultaat. Je hebt meer dan alleen snelheid nodig wil je in deze groep resultaten kunnen boeken.”

Tsunoda blijft optimistisch

Waar De Vries terug kan kijken op een paar goede races, is het tegenovergestelde het geval bij Tsunoda. De Japanner kreeg in Monaco laat in de race te maken met mechanische problemen die hem uit de punten slingerden. In Spanje leek hij opnieuw op koers om punten te halen, maar een tijdstraf bracht hem uiteindelijk terug naar de twaalfde plek.

“Natuurlijk was dat frustrerend”, reflecteert Tsunoda. “Maar los daarvan ben ik erg blij met hoe alles werkte. Ik weet dat ik de juiste resultaten kan boeken, ik zit iedere race op de limiet. Onze snelheid is goed. Soms leidt het tot wat foutjes, maar daar kan ik ook weer van leren. Het klopt dat we een beetje moeite hebben dit seizoen, maar toch halen we wat goede resultaten. Dat komt puur door hoe hard iedereen werkt.

Canada als kantelpunt

“Het circuit is moeilijk en erg leuk”, luidt het oordeel van Tsunoda. “Het is een stratencircuit, maar het voelt meer als een permanent circuit. Vorig jaar was de race in Canada het kantelpunt waarin ik ineens de auto begreep. We snapten daarna hoe de auto – en ikzelf – beter kon worden. De setup die we toen gebruikten, gebruiken we nu nog steeds.”

Voor De Vries wordt het de eerste keer dat hij op het circuit van Canada racet, aangezien dit circuit niet in de kalender van de Formule 2 of de Formule E zit. Ter voorbereiding heeft de Nederlander wel veel tijd in de simulator doorgebracht. “Het is een uniek circuit met zijn eigen karakter. De setup zal een belangrijke worden. Je moet hier meteen competitief zijn en het hele weekend door blijven verbeteren. De doelstelling verandert steeds weer.”