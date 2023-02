Voor Nyck de Vries begon zaterdagavond laat een nieuw hoofdstuk in het jongensboek dat hij al een paar jaar aan het schrijven is. De Nederlander was voor het eerst als vaste Formule 1-coureur aanwezig bij de launch van zijn eigen auto, de AlphaTauri AT04.

AlphaTauri had New York uitgekozen als locatie om het doek van de nieuwe – of eigenlijk oude – bolide te trekken. Niet geheel verrassend omdat het deze New Yok Fashion Week is en AlphaTauri direct van de gelegenheid gebruik maakte om de nieuwe kledingcollectie te tonen.

Voor De Vries was het de eerste keer dat een voor hem gebouwde F1-bolide werd onthuld, een moment waarvan hij met volle teugen genoot. “Ik vond het geweldig om mijn eerste evenement als Scuderia AlphaTauri-coureur bij te wonen. De kans om het merk te vertegenwoordigen op de New York Fashion Week was bijzonder speciaal voor mij, en heeft me echt laten zien waar het merk voor staat.”

(Red Bull Content Pool)

Filmdag

De auto die zaterdag fysiek aanwezig was in New York was niet de AT04, maar een overgespoten AT03, de wagen van vorig seizoen. De echte AT04 bleef afgelopen weekend om logistieke redenen gewoon in Faenza en zal pas komende dinsdag voor het eerst te zien zijn. Op die dag organiseert AlphaTauri op Misano een filmdag. De Vries staat te popelen om op het Italiaanse circuit met zijn wagen aan de slag te gaan. “De livery ziet er geweldig uit en ik kan niet wachten om het op de baan te zien.”

