Gianpiero Lambiase, race-engineer van Red Bull, is al jaren de man in het oortje van Max Verstappen. Sinds de overstap naar Red Bull in 2016 zijn de twee onafscheidelijk. Inmiddels is Verstappen misschien wel de beste coureur op de grid, met drie kampioenschappen achter zijn naam. Volgens Lambiase heeft de coureur de afgelopen jaren wel een aantal moeilijke lessen geleerd.

LEES OOK: Verstappen eerste keus voor Mercedes: ‘Dat moet een keer gebeuren’

Gianpiero Lambiase – ook wel bekend als GP – ging in gesprek met BBC Sport in op de kwaliteiten van Verstappen. Afgelopen weekend kon de Nederlander zijn eigen record van tien achtereenvolgende raceoverwinningen evenaren, ware het niet dat remproblemen zijn race vroegtijdig beëindigden. Toch prijkt hij nog steeds bovenaan in het wereldkampioenschap. De coureur zoals we hem vandaag de dag kennen, heeft veel moeten leren voordat hij op dit niveau kon opereren. Dat weet zijn engineer maar al te goed.

“Max Verstappen heeft heel wat moeilijke lessen moeten leren in de jaren voor 2021”, legde Lambiase uit. In 2021 won de Nederlander zijn eerste wereldtitel na een intens gevecht met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “We hebben in die tijd echt moeten focussen op zijn vaardigheden. Het was belangrijk dat we ook goede punten pakten als we een race niet konden winnen.” Voor Verstappen was het zaak dat hij niet té agressief reed. “Daarbij concentreerden we op het opbouwen van zijn consistentie”, aldus GP. “Gewoon ervoor zorgen dat hij niet in een situatie zou belanden waarbij de kans groot is dat je een ongeluk veroorzaakt.”

Max Verstappen kon in zijn beginjaren bij Red Bull nog wel eens gevaarlijke manoeuvres maken, waarbij hij het meermaals aan de stok kreeg met de concurrentie. Het leverde hem zelfs bijnamen als ‘Crashtappen’ op. Inmiddels maakt de drievoudig wereldkampioen zelden fouten en wordt hij vaak geprezen voor zijn consistentie.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus!