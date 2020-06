F1-topman Carey steekt persoonlijk 1 miljoen in fonds om diversiteit te bevorderen

Formule 1-CEO Chase Carey heeft een miljoen dollar van zijn eigen geld als inleg gebruikt voor een fonds dat er primair op is gericht minderheden te helpen succesvolle carrières in de Formule 1 te hebben.

Dat meldt de Formule 1-organisatie, met CEO Carey die benadrukt dat ‘de sport volledig erkent dat we meer divers en inclusief moeten zijn’. “We moeten – en willen – daar meer voor doen”, benadrukt Carey, die zelf dus al de daad bij het woord heeft gevoegd.

De Formule 1, die eerder al de #WeRaceAsOne-campagne aankondigde om onder meer diversiteit te promoten, heeft om die reden ook een werkgroep opgericht die kijkt hoe ‘in de Formule 1 ondervertegenwoordigde groepen’ aan onderwijskansen en carrières in de sport te helpen.

“We willen ervoor zorgen dat mensen van alle achtergronden de best mogelijke kansen hebben in de Formule 1 te werken, ongeacht hun sekse, etniciteit, seksuele oriëntatie of fysieke mogelijkheden”, zegt Carey, over dit initiatief dat hij als een eerste stap ziet.

Behalve de Formule 1 heeft wereldkampioen Lewis Hamilton ook al een commissie opgericht om de diversiteit in de sport te vergroten. Hamilton zet zich de laatste weken volop in tegen racisme en voor Black Lives Matters, en zal mogelijk een vorm van actievoeren bij de Formule 1-opener in Oostenrijk.

