Het gaat Ferrari op financieel vlak voor de wind. De Italiaanse sportwagenfabrikant sloot 2024 af met indrukwekkende cijfers en beloont de werknemers met een forse bonus. De stijgende omzet en winstcijfers zorgen ervoor dat elke werknemer in Italië een bonus van 14.400 euro op de bankrekening krijgt.

Bonussen voor de werknemers

Ferrari heeft in 2024 opnieuw de lat hoger gelegd. De omzet steeg met 11,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor en kwam uit op 6,67 miljard euro. De nettowinst maakte een nog grotere sprong en groeide met maar liefst 21 procent naar 1,5 miljard euro. CEO Benedetto Vigna deelde het nieuws trots met de pers en benadrukte dat het bedrijf zijn eigen verwachtingen heeft overtroffen. Als gevolg hiervan keert Ferrari in totaal zo’n 70 miljoen euro aan bonussen uit aan de werknemers.

Meer leveringen en ambitieuze plannen

Het succes van Ferrari vertaalt zich niet alleen in klinkende cijfers, maar ook in een groeiende vraag naar hun exclusieve modellen. In 2024 werden er 13.572 auto’s afgeleverd, 89 meer dan in het voorgaande jaar. Ferrari zit echter niet stil en heeft grote plannen voor de toekomst. In 2025 brengt het merk maar liefst zes nieuwe modellen op de markt, waaronder de eerste volledig elektrische Ferrari.

Volgens Vigna is er geen reden om aan te nemen dat deze groei stopt. “We verwachten ook in 2025 een sterke groei, waarmee we onze winstdoelstellingen voor 2026 al een jaar eerder zullen bereiken.” Daarbij benadrukte hij dat Ferrari niet mikt op massaproductie, maar juist op kwaliteit en exclusiviteit. “We focussen op de waarde van onze producten in plaats van op volume. Dat is de sleutel tot ons buitengewone financiële succes in 2024,” aldus de Ferrari-topman.

