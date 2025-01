De FIA hoopt door middel van de nieuwe officialsafdeling het bestuursorgaan nog meer te ‘professionaliseren’. De afdeling moet helpen bij het opleiden van meer officials, waaronder racestewards en racedirecteuren. De oprichting lijkt een reactie te zijn op de eerdere oproepen vanuit de Formule 1 voor consistentere stewards.

De FIA staat de laatste tijd weer volop in de schijnwerpers en niet altijd in een goed daglicht. Het bestuursorgaan hoopt dat met de oprichting van de zogenoemde officialsafdeling de volgende generatie officials kan worden opgeleid. De FIA lijkt zo min of meer te reageren op de herhaalde oproep, van onder meer George Russell en Zak Brown, tot het professionaliseren van de stewards.

Nikolas Tombazis, FIA’s directeur van de eenzitters, ziet de afdeling als de volgende stap naar een ‘professioneler’ bestuursorgaan, en minder afhankelijkheid van vrijwilligers. “Het wordt waarschijnlijk een beetje oneerlijk om erop te vertrouwen dat mensen het uit goede wil doen, en dat is wat nu het geval is”, legt Tombazis uit tegen Motorsport.com. De FIA hoopt met de nieuwe afdeling “een orgaan te krijgen dat de maandagochtend na een race kan besteden aan het analyseren van elke beslissing, om er zeker van te zijn dat het op de juiste manier tot stand is gekomen.”

Meer mensen beschikbaar

Volgens de FIA-topman is het uiteindelijk het doel om meer mensen beschikbaar te hebben en meer tijd vrij te maken om alles te analyseren. “We hebben het gevoel dat we in de Formule 1 vrij veel commentaar krijgen op de consistentie van de stewards”, vervolgt Tombazis. “Ik wil er graag aan toevoegen dat er ook analyses zijn gedaan, zelfs door teams, die hebben aangegeven dat de stewards eigenlijk behoorlijk consistent zijn. Het zijn mensen die absoluut een enorm expertiseniveau hebben, maar we hebben er niet zoveel beschikbaar of opgeleid als we zouden willen.”

