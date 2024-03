Formule 1-fans zullen hun sport de rug toekeren als de dominantie van Max Verstappen blijft aanhouden. Althans, dat denkt Jeff Dodds, de nieuwe CEO van de Formule E. “Fans houden van competitie en als de competitie begint te verdwijnen, begint de fanbase ook te verdwijnen.”

Dodds liet zich rond de Formule E-race van afgelopen weekend in São Paulo kritisch uit over de amusementswaarde van de Formule 1, die volgens hem aanzienlijk minder is dan de volledig elektrische raceklasse. “We hebben acht verschillende kampioenen gehad in negen seizoenen. De meeste daarvan zijn in de laatste race beslist”, aldus Dodds, op de foto boven met racelegende Emerson Fittipaldi.

In de Formule 1 won Red Bull afgelopen jaar 21 van de 22 races. Max Verstappen zegevierde negentien maal. De drievoudig wereldkampioen won ook al de eerste twee races van dit seizoen, respectievelijk in Bahrein en Saoedi-Arabië.

Dodds belooft 250.000 dollar aan goed doel

“Nu is het vooral de vraag of Max alle 24 races op de kalender van dit jaar kan winnen. Zo’n sport willen wij niet zijn”, benadrukt Dodds. Rondom de testdagen van de Formule 1 in februari zei Dodds al eens dat hij 250.000 dollar zou doneren aan een goed doel als Verstappen de titel van 2024 niet zou winnen. Dodds daarover: “Veel mensen zeiden toen dat ik onredelijk was, maar zie nu… Hij heeft er twee uit twee gewonnen.”

