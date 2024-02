Met het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton vestigt Mercedes alle hoop op George Russell om de Duitse renstal de glorieuze toekomst te geven waar het op hoopt. De silver arrows gaan na twee jaar stoeien met de nieuwe reglementen weer voor goud. Russell was altijd de veelbelovende goldenboy van teambaas Toto Wolff, maar heeft de Engelsman de kwaliteiten om het stokje over te nemen van Hamilton?

Het was in Bahrein, in december 2020, dat George Russell voor het eerst achter het stuur van een Mercedes kroop. Kersvers kampioen Lewis Hamilton werd vervangen door de Williams-coureur na een positieve coronatest. Een ontketende Russell – die eindelijk een competitieve auto in handen had – pakte in de eerste bocht de leiding van teamgenoot Valtteri Bottas. Door een strategische blunder eindigde hij op P9, maar de pas 22-jarige coureur had wel een onuitwisbare indruk gemaakt.

Terug naar het heden. Russell heeft inmiddels twee seizoenen met Mercedes op zijn CV heeft staan. Het team is niet langer de supermacht dat het ooit was, Red Bull domineert de moderne Formule 1. In 2022 noteerde de Engelsman op Interlagos zijn eerste GP-overwinning, maar in het afgelopen seizoen werd hij afgetroefd door zijn teamgenoot. Wanneer deze straks vertrekt naar Ferrari wacht Russell de zware taak om Mercedes staande te houden.

Een leidersrol voor George Russell

Toto Wolff heeft vertrouwen in zijn coureur. De teambaas beloofde eerder dat Russell klaar is voor een ‘leidersrol‘ binnen het team. Ondanks die steun gaan er genoeg geruchten dat deze in 2025 gezelschap gaat krijgen van een meer ervaren coureur. Misschien dat dat vertrouwen dan toch geschonden is in 2023. Hamilton parkeerde zijn W14 immers ‘gewoon’ op de derde plek in het kampioenschap, terwijl Russell het moest doen met de achtste plaats.

George Russell lijkt voor veel mensen de lachende derde te zijn in de Hamilton-transfer, maar of hij klaar is om het stokje over te nemen moet de tijd ons leren. 2024 wordt een belangrijk jaar voor de Engelsman, die zich na vorig jaar ongetwijfeld weer moet bewijzen als frontman van de silver arrows. Als de W15 de auto is die hij beoogd te zijn moet Russell de druk op gaan voeren om Hamilton toch één keer in te pakken.

