Het aankomende vertrek van Lewis Hamilton zal de gemoederen bij Mercedes nog lang bezighouden. De Brit heeft vanaf 2025 zijn zinnen gezet op Ferrari, waardoor er bij de Duitsers een behoorlijk gat zal vallen. Teambaas Toto Wolff verschuift graag de aandacht naar George Russell, de door en door Mercedes-coureur voor wie er nu een leidersrol is weggelegd.

Sinds de aankondiging dat Hamilton de Mercedes-garage na dit seizoen gaat verlaten, draait de geruchtenmolen overuren. Alexander Albon, Fernando Alonso en zelfs Sebastian Vettel worden genoemd als potentiële opvolgers van de ex-wereldkampioen. Toto Wolff zet liever Russell in de spotlight, die nu een belangrijkere rol moet vervullen. “George Russell heeft de potentie om in een leidersrol te kruipen”, zei hij tegen de Spaanse krant Mundo Deportivo. “Ik kan me geen betere aanvoerder wensen voor als Lewis Hamilton weggaat.”

De pas 25-jarige Russell vormt volgens zijn teambaas een sterke basis in de garage van Mercedes. Daarbij heeft hij geen haast om een passende teamgenoot te vinden. “Het is een erg goed begin, we hebben een snelle, slimme gast in onze auto. Voor het tweede stoeltje moeten we de juiste keuze maken, dat gaat niet over één nacht ijs.”

Russell start dit jaar aan zijn zesde seizoen in Formule 1 en zijn derde seizoen met Mercedes. De Engelsman begon zijn F1-carrière in 2019 bij Williams, het ‘works team’ van de Duitse renstal. Experts waren dikwijls onder de indruk van de prestaties van Russell, die hoge ogen gooide in de relatief langzame auto’s van Williams. Zijn snelheid in de kwalificaties leverde hem de bijnaam ‘Mr Saturday’ op. In 2022 kwam hij bij Mercedes in zijn droomteam terecht, naast favoriet Lewis Hamilton. Het lijkt erop dat George Russell diens leidersrol in 2025 mag overnemen.