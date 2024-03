Voormalig F1-coureur Felipe Massa heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone vanwege ‘crashgate’ in 2008. De Braziliaan meent dat hij hierdoor de wereldtitel heeft verloren. Oud-coureur Giedo van der Garde denkt echter dat Massa geen schijn van kans maakt.

In 2008 miste Massa op een haar na de wereldtitel en ging Lewis Hamilton er met de winst vandoor. Later bleek dat de crash van Nelson Piquet Jr. tijdens de GP van Singapore dat seizoen opgezet spel was om zijn teamgenoot Fernando Alonso te laten winnen. Massa is van mening dat de uitslag van deze race daarom moeten worden geschrapt waardoor hij alsnog kampioen zou zijn.

“Hij is volstrekt kansloos”, laat Van der Garde weten in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Je kunt het niet meer terugdraaien, het heeft eigenlijk weinig zin wat hij nu aan het doen is. Ze gaan het doelpunt van Maradona tijdens het WK van 1986 ook niet meer terugdraaien, dat gaat gewoon niet. Ik snap dan ook niet waarom hij dit doet.”

Beluister de hele podcast hieronder op onze site of via jouw favoriete podcastapp zoals Spotify, Apple Podcasts of Google podcast!