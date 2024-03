Als de tweede vrije training van de Grand Prix van Australië iets zegt, is het wel dat de kwalificatie spannend zal worden. Die is zaterdag op hetzelfde tijdstip als VT2 vandaag. Charles Leclerc blijkt de snelste man in de tweede vrije sessie van het raceweekend, waarin Max Verstappen (tweede) enige tijd mist door het vervangen van de vloer.

Het duurt een poos voordat Verstappen zich tijdens VT2 op het asfalt meldt. De Nederlander krijgt een nieuwe vloer en daarom rijdt hij pas na 23 minuten de pits uit. Verrassend is de ingreep overigens niet: aan het einde van de eerste vrije training meldde hij al schade aan de vloer. Een probleem lijkt het gezien zijn goede optreden daarna overigens niet. Zo is hij op medium banden bijvoorbeeld sneller dan teamgenoot Sergio Pérez op zacht.

Wie overigens helemaal niet in actie komt, is Alex Albon. Dat is het gevolg van de crash van de Williams-coureur in de eerste sessie. “Hij zal niet gaan deelnemen aan VT2, we onderzoeken de schade aan de auto. Alex is zelf ongedeerd gebleven”, laat Williams weten.

Terwijl Albon crashte, kwamen diverse andere coureurs in VT1 nog met de schrik vrij. Velen van hen kenden zo hun momentjes en dat is in deze tweede sessie niet anders. Een kerbstone hier, stukje grindbak daar. En Verstappen? Die heeft wat tijd in te halen en rijdt in eerste instantie lang op mediumbanden rond. Verdienstelijk overigens, want hij klimt gestaag. Met nog twintig minuten te gaan is het P6, de rest staat op zachte banden.

De tweede vrije training eindigt voor Verstappen uiteindelijk met een tweede plek, net als eerder op de dag in de eerste sessie. Maar de manier waarop hij rondreed, laat zien dat hij zaterdag in Melbourne een van de favorieten voor pole is. Net als Charles Leclerc overigens, en misschien ook wel Carlos Sainz.

Met name die eerste maakt indruk: hij toont zijn spierballen als rapste van het veld. Grootste tegenvaller, na ook al een zwak optreden in VT1, is Lewis Hamilton. Waar teamgenoot George Russell zich in de subtop nestelt, bivakkeert de ontevreden zevenvoudig wereldkampioen onderin.

