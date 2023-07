Günther Steiner heeft nog nooit één aflevering gezien van Drive to Survive, de Netflix-docu die van de Haas-teambaas wereldwijd een cultster heeft gemaakt. Nu is er zelfs een boek: Surviving to Drive. Oók een hit. “Ik heb meer fokking boeken verkocht dan Paul McCartney.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met de kleurrijke teambaas van Haas. Bovendien is er een WINACTIE. Lezers kunnen een gesigneerd boek winnen van Günther Steiner!

Gúnther Steiner heeft net een half uur bijna ononderbroken, vol overgave en met kwinkslagen gepraat over zijn hilarische boek Surviving to Drive en er tien gesigneerd voor een winactie van FORMULE 1 Magazine. Vanzelfsprekend wil hij met een korte promo zijn werk aanprijzen bij de Nederlandse racefans. Recorder klaar, draaien maar.

Meneer Steiner, uw boek is herkenbaar, openhartig en grappig. Heeft u het ook zelf geschreven?

“Nee, dat heeft iemand anders gedaan. Zijn naam is James Hogg. Het was ook zijn idee een boek te gaan maken. Ik had daar zelf natuurlijk nooit aan gedacht. Toen hij contact met mij opnam eens over een boek te gaan praten, dacht ik aanvankelijk: jaja, ik ga echt geen boek over mijzelf maken. Een autobiografie kan behoorlijk saai zijn, snap je? Maar hij bleef aandringen, vertelde dat hij vaker boeken heeft geschreven over mensen uit de motorsport en met mij juist een heel ander soort boek wilde maken.”

Waartoe een serie op Netflix al niet kan leiden.

“Zeg dat wel. We zijn het er over eens dat dit boek er zonder Drive to Survive nooit was gekomen. Absoluut. Niemand zou ooit op het idee gekomen zijn. Ik denk ook niet dat je een boek als dit kunt maken zonder dat mensen al een beetje, zeg maar, ‘getraind’ zijn door Drive to Survive. Ze zouden waarschijnlijk niet begrijpen wat waar en niet waar is, en wat fictie.”

Vloekt u thuis net zoveel als op het werk?

Verbaasd: “Ik vloek bijna nooit. Hoe vaak heb ik tijdens dit gesprek nou gevloekt? Eén keer misschien? Bij interviews kun je me zelden betrapen op vloeken: ik kan snel omschakelen.”

Het F-woord komt redelijk vaak voorbij in het boek.

“Formule 1 is een omgeving waar je op basis van vertrouwen met mensen werkt. Ik probeer nooit tegen mensen te vloeken. Maar onder hoogspanning en in bepaalde situaties, weet je, is het een ander verhaal. Soms heb je woorden met iemand en in een werkomgeving zeg je wel eens iets wat je niet letterlijk zo meent. Ik snap dat sommige kijkers al dat gevloek niet leuk vinden. Maar het gebeurt nu eenmaal. En als je dat niet leuk vindt, kijk er dan niet naar. Ik wil het niet goedpraten, maar expliciet taalgebruik wordt vooraf vermeld. Ga me er niet achteraf op veroordelen.”

Lees ook: Longread: Ernest Knoors wekt Arrows uit 1985 weer tot leven

Lees het volledige interview met Günther Steiner in de nieuwste editie van FORMULE 1 magazine, die nu in de winkel. Uiteraard kun je het magazine ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met verder in deze editie onder andere:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Rallycoureur Jos Verstappen voelt zich weer een rookie

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland.