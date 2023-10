Günther Steiner heeft verdere kritiek geuit op de mogelijke komst van Andretti naar de Formule 1. De Haas-teambaas ziet vooral financiële problemen ontstaan als de Amerikanen erbij komen. Daarbij verwijst Steiner specifiek naar de COVID-19 pandemie, die de wereld in 2020 platlegde.

Al vanaf het eerste moment dat Andretti interesse toonde in de Formule 1, is duidelijk dat het team flinke tegenstand vanuit de Formule 1 zou krijgen. Zelfs nu Andretti de officiële goedkeuring van de FIA heeft gekregen, staan de verschillende F1-teams nog sceptisch tegenover de komst van een nieuwe uitdager. Zo ook Günther Steiner, de teambaas van vooralsnog het meest recent toegetreden team. Haas kwam namelijk in 2016 op de grid als Amerikaans team.

“Momenteel zijn we als sport stabiel, maar het is niet alsof we honderden miljoenen aan winst maken”, zegt Steiner. “Iedereen doet nog steeds zijn best om het budget rond te krijgen, zeker met de budgetcap enzo. En dan denk ik zelf terug aan 2020, toen we in die video meetings zaten met de pandemie en vier teams zich afvroegen of ze volgend jaar wel of niet gingen halen. We hadden het toen allemaal moeilijk. Veel mensen en teameigenaren hebben toen hun eigen geld erin gestopt om het hoofd boven water te houden en om de Formule 1 te maken wat het nu is.”

Die financiële kant lijkt het grootste struikelblok voor de teams te zijn. Met een elfde team erbij wordt het prijzengeld nog verder verdeeld. Om dat een beetje in te perken, is er in de Concorde Agreement opgenomen dat een nieuw team een bedrag van 200 miljoen neer moet leggen om toe te mogen treden. De teams willen dit nu opkrikken naar 600 miljoen, en volgens sommige geluiden zelfs naar 1 miljard.

“Ik denk dat veel teams zich nu afvragen: waarom zouden we het prijzengeld nu verder moeten verdelen, alleen om iemand anders erbij te krijgen, terwijl de Formule 1 nu zo goed gaat?”, vervolgt Steiner. “Want wie weet wat er over drie of vier jaar gebeurt. En als je terugkijkt, dan is het ook maar drie jaar geleden dat de Formule 1 amper in leven kon blijven. Als er nu weer iets gebeurt, dan moeten we zo sterk mogelijk zijn. We hebben de tien teams nodig die er nu zijn, die allemaal die zware periode hebben overleefd.”

