Oliver Bearman is nog niet eens aan zijn tijd als coureur voor Haas begonnen, maar teambaas Ayao Komatsu heeft nu al een volgende bestemming voor de Brit in gedachten. Volgens de Japanner is Bearman namelijk een toekomstig Ferrari-coureur. “Als Ollie het goed doet, dan kan Ferrari niet om hem heen”, legt Komatsu uit.

Oliver Bearman staat op het punt om te beginnen aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De jonge coureur maakte vooral tijdens zijn invalbeurt voor Carlos Sainz in Saoedi-Arabië vorig jaar indruk, toen hij bij zijn debuut in een Ferrari gelijk punten pakte. Haas-teambaas Ayao Komatsu ziet daarom de Brit wel eens voor het Italiaanse team rijden.

“We hebben hem voor minstens twee jaar te leen”, bevestigt de Japanner tegen de media. “Twee plus één. Als wij het goed doen en Ollie doet het goed, dan kan Ferrari niet om hem heen. Maar het feit dat we twee jaar zeker zijn van hem, mits er niets gebeurt met Lewis (Hamilton, red.) en Charles (Leclerc, red.), is geweldig.”

“Als we samen verbeteringen doorvoeren zodat Ferrari er eind 2026 op staat om Ollie in hun auto te hebben, moet dat een compliment voor ons zijn”, aldus Komatsu. De Japanner ziet Bearman zo na zijn tijd bij Haas wel naar Ferrari vertrekken. Leclerc en Hamilton hebben respectievelijk tot en met 2026 en 2027 een contract bij de Scuderia.

Indrukwekkende Bearman

Komatsu zegt verder erg onder de indruk zijn van Bearman, zeker na de invalbeurten van de Brit in Jeddah en Bakoe. “Bij Ollie gaat het niet alleen om zijn snelheid, maar om alles. Ik kon bijna niet geloven dat hij pas achttien was.” De teambaas gaf daardoor eerder al toe de coureur niet helemaal als een ‘normale rookie’ te gaan behandelen in 2025. “Elke keer als hij in de auto stapt, is zijn feedback uitstekend, zijn aanpak uitstekend en zijn snelheid geweldig”, besluit Komatsu.

