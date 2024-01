Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen wil het aanstaande Formule 1-seizoen niet al op voorhand tot een gelopen koers bestempelen. Ook in zijn ogen is Max Verstappen kansrijk om zijn vierde wereldtitel op rij in de wacht te slepen, maar Häkkinen verwacht achter Red Bull wel veel van McLaren. En Mercedes staat volgens de Fin op een belangrijk kruispunt.

Häkkinen (55) baseert zijn hoop op meer spanning in de titelstrijd op de geschiedenis van de Formule 1, zo geeft hij aan in een interview met het Duitse Bild. “Want hoe vaak zijn er niet teams en coureurs geweest die al voor de eerste testronde als zekere wereldkampioenen werden beschouwd en het vervolgens niet waarmaakten?”, vraagt de voormalige McLaren-coureur zich af.

Lees ook: Häkkinen voorziet gebaar bij Red Bull Racing en Verstappen

Weliswaar is Verstappen volgens hem ‘goed op weg’ om het record van zeven wereldtitels van Michael Schumacher en Lewis Hamilton te evenaren en mogelijk zelfs te overtreffen. “Maar Max heeft daarbij nog steeds de juiste teambaas nodig, de juiste auto, pitcrew en management. Alles moet gewoon kloppen, zoals destijds het geval was bij Lewis en Michael. Daarom waren zij in staat om een tijdperk vorm te geven.”

‘Potentiële wereldkampioenen’

Mika Häkkinen zegt voor komend seizoen hoge verwachtingen te koesteren van zijn oude liefde McLaren. “Na een rampzalige start afgelopen seizoen heeft het team zich heel goed en vooral consistent ontwikkeld. Met Lando Norris en Oscar Piastri hebben ze waarschijnlijk het sterkste rijdersduo naast Ferrari. Ze hebben allebei het potentieel om wereldkampioen te worden. Piastri zet Norris onder druk en Max Verstappen zal dat komend jaar ook gaan voelen”, voorspelt hij.

Wat Mercedes betreft, denkt Hakkinen dat het team onder leiding van Toto Wolff, nu ‘op een belangrijk kruispunt’ is aanbeland. Häkkinen: “Na een decennium vol succes hebben de afgelopen twee seizoenen een zware stempel gedrukt op de mensen die de leiding hebben en de werknemers. En dat is goed. Ze moeten nu boos worden en die onvoorwaardelijke wil ontwikkelen om weer te gaan winnen. Het team moet weer die oude blinde verstandhouding ontwikkelen, die nu ontbreekt.”

Lees hier alles over de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein met o.a. alle tijden