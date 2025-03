Lewis Hamilton is geen onbekende wanneer het aankomt op kritiek. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg tijdens zijn achttien seizoenen in de Formule 1 het nodige commentaar, waaronder op zijn overstap naar Ferrari. Zo vroegen critici zich af of de Brit niet al zijn beste jaren heeft gehad. Onzin, volgens Hamilton zelf, die de kritiek zelfs gebruikt als brandstof om beter te presteren.

Lewis Hamilton was deze week niet alleen op de baan te zien tijdens de testdagen in Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen siert namelijk ook de cover van het welbekende TIME Magazine. De Brit staat ter gelegenheid van zijn overstap naar Ferrari op de voorkant van het tijdschrift, een gegeven dat aanschouwers van de cover zeker niet ontgaan kan zijn. Een steigerend zwart paard staat namelijk naast Hamilton op de voorkant, een idee van de wereldkampioen zelf.

“Ik heb dat bedacht,” vertelt Hamilton trots. “Het is mijn eerste creatief geregisseerde fotoshoot. Ik ben zo blij met het resultaat. Ik heb eigenlijk nog geen seconde gehad om het verhaal te lezen, maar ik heb gehoord dat het heel goed is uitgekomen.”

In het verhaal dat bij de cover hoort, is vooral te lezen hoe Hamilton van zich af bijt. De vedette had geen goed woord over voor de ‘oude, witte mannen die commentaar hadden op mijn carrière en wat zij denken dat ik zou moeten doen’. De Brit kreeg onder anderen veel kritiek op zijn keuze om naar Ferrari over te stappen, waaronder van oud-teambaas Eddie Jordan. De Ier noemde de transfer van Hamilton zelfs een ‘zelfmoordstrategie’.

Brandstof

“Natuurlijk is in onze sport kritiek iets dat iedereen krijgt”, verklaart Hamilton in Bahrein zijn uitspraken in TIME Magazine. “Ik denk dat ik waarschijnlijk veel meer kritiek heb gekregen in mijn carrière. Ik denk gewoon: hou mijn hoofd naar beneden, blijf doen wat ik doe. Ik weet dat ik elke dag groei, ik weet dat ik fouten zal maken. Ik ben ook maar een mens.”

“Maar waar ik trots op ben, is dat ik de drive heb, dat ik de focus heb, dat ik kan toegeven als ik fout zit en dat ik weet dat ik er morgen aan zal werken om beter te zijn”, vervolgt de inmiddels 105-voudig Grand Prix-winnaar. “En het maakt me echt niet uit wat voor commentaar ik tijdens mijn carrière heb gekregen. Het is niet alleen de afgelopen twaalf maanden of zo. Ik gebruik dat gewoon als brandstof.”

