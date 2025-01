De dag waar menig tifosi naar uitkeek, is eindelijk aangebroken: Lewis Hamilton maakt vandaag zijn eerste meters in een Ferrari-bolide op het testcircuit Fiorano. Voordat de Brit het gaspedaal intrapte, gunde hij zijn fans een eerste blik op het helmontwerp waarmee hij het nieuwe hoofdstuk in zijn carrière opent.

Geel met rode accenten

Via zijn social media-kanalen presenteerde Hamilton zijn helm voor het aankomende seizoen. Het opvallende ontwerp is overwegend geel met rode accenten, een combinatie die perfect aansluit bij de kleuren van Ferrari. Dit markeert een duidelijke stijlbreuk met de paarse tinten die zijn helmen bij Mercedes sinds 2021 domineerden. Die paarse kleur, gecombineerd met fluorescerend geel, was de afgelopen jaren een vaste waarde. Daarvoor gebruikte Hamilton lange tijd een witte helm met subtiele details.

Een kleur met historie

De keuze voor geel is meer dan een visuele vernieuwing. Het is een terugkeer naar een kleur die diepe wortels heeft in zijn raceverleden. Van 2007 tot en met 2012 droeg hij bij McLaren een gele helm als eerbetoon aan zijn idool Ayrton Senna. De Braziliaanse legende, met zijn kenmerkende gele helm, heeft altijd een grote inspiratiebron voor Hamilton gevormd. Ook tijdens zijn tijd bij Mercedes dook de gele kleur sporadisch op, zoals in 2013 en 2017.

