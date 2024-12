Na twaalf seizoenen en zes wereldtitels komt er een einde aan de meest succesvolle samenwerking in de Formule 1. Lewis Hamilton rijdt in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen verlaat het team met een indrukwekkend palmares, maar verwacht dat zijn afscheid niet de glans krijgt waar hij op hoopte.

Geen spectaculair afscheid in Abu Dhabi

Hamilton blikt met gemengde gevoelens vooruit op de seizoensfinale en probeert realistisch te zijn over zijn kansen: “Ik denk niet dat we het seizoen op een hoogtepunt afsluiten,” stelt de Brit. “Wat voor mij belangrijk is, is hoe we het weekend benaderen. We geven het onze beste poging, maar ik verwacht geen wonderen.”

De laatste drie seizoenen waren een flinke uitdaging voor Hamilton en Mercedes. Sinds de reglementswijzigingen in 2022 is de auto niet meer in staat geweest om mee te doen aan de strijd voor de titel. Toch benadrukt Hamilton dat deze moeilijke periode zijn tijd bij Mercedes niet overschaduwt. “Zelfs als het zo eindigt, definieert dat niet de reis die we samen hebben afgelegd. Ik geef alles wat ik heb.”

Teleurstellingen in Qatar

Hamiltons voorlaatste race voor Mercedes, de Grand Prix van Qatar, verliep allesbehalve soepel. Een zevende plek bij de start en een race vol tegenslag hebben uiteindelijk geleid tot een twaalfde plek. Strafpunten voor een valse start en te hard rijden in de pitstraat maakten het weekend compleet. “Het ging gewoon niet geweldig, maar dat soort dingen gebeuren,” gaf de Brit eerlijk toe.

Zijn resultaten in de afgelopen races weerspiegelen een breder probleem: de Brit worstelt al enige tijd met de balans van de W14 en weet in de kwalificatie vaak niet te imponeren. “De auto en ik liggen elkaar niet zo goed, wat het moeilijk maakt om er iets moois van te maken.”

Nalatenschap

Ondanks de recente tegenslagen blijft Hamilton trots op wat hij met Mercedes heeft bereikt. Samen schreven ze geschiedenis en groeide de samenwerking uit tot de meest succesvolle ooit in de sport. “Oordeel me niet op hoe vaak ik val, maar op hoe vaak ik weer opsta,” zei de zevenvoudig wereldkampioen strijdlustig. Na zijn afscheid bij Mercedes richt Hamilton zijn blik op een nieuw avontuur: een overstap naar Ferrari. Hoewel de resultaten dit seizoen tegenvielen, blijft zijn nalatenschap bij Mercedes onaangetast. “Deze laatste races veranderen niets aan alles wat we samen hebben bereikt,” aldus Hamilton.

