Andrea Kimi Antonelli maakt zich op voor een herkansing in de Formule 1. De 18-jarige mag tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico plaatsnemen in de Mercedes van Lewis Hamilton. Na zijn teleurstellende debuut in Monza, waar hij vroeg in de training crashte, hoopt de Italiaan deze keer een foutloze sessie te rijden.

LEES OOK: Russell reflecteert op zwaar seizoen bij Mercedes: ‘We racen met een onvoorspelbare auto’

Herkansing op een uitdagend circuit

Antonelli, die in 2025 de opvolger van Hamilton wordt, krijgt komend weekend opnieuw de gelegenheid om zijn talent te tonen. Teambaas Toto Wolff kijkt uit naar deze herkansing op het Autodromo Hermanos Rodriguez. “De unieke omstandigheden in Mexico zoals de hoge ligging vormen een interessante uitdaging. De power unit moet harder werken en we rijden met maximale downforce om de ijle lucht te compenseren,” stelt Wolff. “Het is een mooie kans om onze recente upgrades verder te evalueren en Kimi krijgt de kans om zijn ontwikkeling voort te zetten.

LEES OOK: Tweede kans voor Robert Shwartzman tijdens VT1 in Mexico

Herkansing cruciaal voor ontwikkeling

De deelname van Antonelli aan de eerste vrije training in Mexico is een stap in zijn voorbereiding op 2025. Antonelli heeft dit seizoen al laten zien dat hij de snelheid heeft, maar nu moet hij die constanter kunnen tonen. Mercedes wil niet alleen terugvechten naar de top in het huidige seizoen, maar ook Antonelli klaarstomen voor zijn grote rol bij het team volgend jaar. Wolff heeft vertrouwen in het talent van de jonge Italiaan. “Het is belangrijk dat Kimi ervaring opdoet in verschillende omstandigheden. Dit is cruciaal voor zijn ontwikkeling en onze toekomstige plannen.”

LEES OOK: Toto Wolff spot met vermeende functie Red Bull: ‘Schandalig’

Mercedes wil terugvechten

Voor Mercedes is het Grand Prix-weekend in Mexico allesbepalend. Na enkele moeilijke races is het team vastbesloten om de aansluiting bij de topteams te hervinden. “Na een zwaar weekend in Austin hebben we de kans om terug te slaan in Mexico. Onze prestaties in Texas lieten zien dat de auto potentieel heeft. Het gaat er nu om die snelheid consistent te benutten.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!