Sergio Pérez begon de Grand Prix van Singapore niet vanuit een geweldige positie. De Mexicaan startte namelijk vanaf plek dertien na een teleurstellende kwalificatie. Uiteindelijk eindigde hij als achtste na een paar inhaalacties richting het einde. Zijn opmars ging echter ten koste van twee coureurs waarmee hij het duel aanging, en indirect zorgde hij ook nog eens voor problemen bij een derde rivaal. De tijdstraf die Pérez kreeg van de wedstrijdleiding maakte uiteindelijk geen verschil, maar zijn acties op de baan in Singapore hebben verderop in de rangorde behoorlijke gevolgen gehad.

Yuki Tsunoda

De eerste is de meest overduidelijke. Yuki Tsunoda maakte in de eerste ronde contact met Pérez. De AlphaTauri-coureur hield er een lekke band en een beschadigde sidepod aan over. Zijn race was meteen voorbij. Gelukkig kon Tsunoda zijn auto zonder al te veel problemen buiten de baan parkeren, dus de safety car hoefde niet in actie te komen. Maar gezien het eindresultaat van Liam Lawson (negende plek) was het best goed mogelijk geweest dat Tsunoda in de punten kon eindigen.

De wedstrijdleiding oordeelde dat geen van beide coureurs schuld had aan het incident. Op de beelden aan boord bij Pérez is te zien dat Tsunoda duidelijk voorop lag bij het ingaan van de bocht en dat Pérez niet voldoende afremt. Tsunoda had er zelf geen woorden voor over de boordradio. “Ja, echt, Pérez… gewoon Pérez”, verzuchtte de Japanner tegen zijn team.

Alexander Albon

Terwijl de TV-camera’s allemaal gericht waren op de bloedstollende strijd om de winst, probeerde Pérez richting het einde van de race Alexander Albon in te halen voor plek negen. Bij het ingaan van bocht dertien, met een verschil van meerdere autolengtes, remt Pérez laat. Hij mist de apex volledig en raakt de zijkant van Albon, die al halverwege de bocht was. Beide auto’s bleven heel, maar Albon kwam tot stilstand in een poging om de auto uit de muur te houden. Na zeventien seconden kon de Williams-coureur pas weer wegrijden, dit keer vanaf plek elf waar hij uiteindelijk ook finishte.

Na afloop uitte Albon zijn frustratie: “Dit had plek acht moeten zijn. Met een paar extra rondes had ik Liam in kunnen halen. In plaats daarvan maakte ik contact met Pérez en daarmee lag ik in feite uit de race.” Pérez kreeg een tijdstraf voor het incident, maar dat had geen invloed meer op de einduitslag.

Fernando Alonso

Minder duidelijk misschien dan de vorige twee voorbeelden, maar ook Fernando Alonso heeft problemen gehad door een actie van Pérez. De botsing tussen Pérez en Tsunoda legde een flinke hoeveelheid debris op de baan. Alonso pikte wat van dat debris op, wat leidde tot schade aan de auto. Specifiek de stuurophanging, de wielophanging, en de aerodynamische onderdelen linksvoor waren beschadigd. Op verschillende momenten is te zien dat Alonso zijn stuur naar rechts draait terwijl de auto recht vooruit blijf gaan. Het radiobericht van Alonso was overduidelijk: ‘dit is volledig onbestuurbaar’.

In tegenstelling tot de eerdere twee genoemde namen, valt bij Alonso de schuld niet volledig bij Pérez te leggen. De Spanjaard ging zelf over de witte lijn heen bij het ingaan van de pitlane, wat hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Dat, gecombineerd met slecht werk van het team tijdens zijn eerstvolgende pitstop, zorgde ervoor dat zijn pitstop in totaal 25 seconden duurde. Hij kon het gat nog wel dichten, maar eindigde uiteindelijk als laatste van de gefinishte auto’s.

De gevolgen

Het totaalplaatje wordt een stuk interessanter als je deze drie incidenten naast elkaar zet. Doordat Alonso geen punten heeft behaald, loopt Pérez iets verder uit in het kampioenschap. Sterker nog, Lewis Hamilton heeft de derde plek nu overgenomen van Alonso.

Veel opvallender is wat er bij de lager geklasseerde teams is gebeurd. De schade bij AlphaTauri bleef beperkt doordat Lawson nog punten kon scoren, maar Tsunoda zelf staat nu op gelijke voet met Kevin Magnussen. Door de incidenten en de late uitvalbeurt van George Russell eindigde Magnussen op plek tien, waarmee hij kostbare punten voor het team binnenhaalt. Haas heeft zich nu losgemaakt van Alfa Romeo en een klein beetje voorsprong behaald bij de constructeurs. Williams, AlphaTauri, Haas en Alfa Romeo strijden allemaal met elkaar om niet laatste te worden. Elk punt telt voor deze teams, want zo vaak halen ze geen punten binnen. De acties rondom Pérez hebben dus directe impact gehad op de rangorde achterin het kampioenschap.

