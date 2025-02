Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner kan Lewis Hamilton zomaar eens een belangrijke rol gaan spelen in de strijd om het wereldkampioenschap van 2025. Mits, zo zegt Horner, Hamilton en Ferrari snel op dezelfde golflengte zitten.

De start is cruciaal voor Hamilton

Na twaalf seizoenen bij Mercedes maakte Hamilton de overstap naar Ferrari, waar hij onlangs zijn eerste meters maakte met de nieuwe SF-25 op het testcircuit Fiorano. De Brit jaagt nog altijd op dat felbegeerde achtste wereldkampioenschap en Horner ziet mogelijkheden voor een serieuze titelstrijd – maar wel onder één voorwaarde. “Als hij een goede start maakt, het team achter zich krijgt en zijn zelfvertrouwen hervindt, dan zie ik hem echt als een serieuze kanshebber,” legt Horner uit. “Maar het hangt er allemaal vanaf hoe snel hij zich op zijn gemak voelt in die nieuwe omgeving.”

‘Het draait allemaal om de auto’

Max Verstappen, de man die in 2021 een legendarische titelstrijd uitvocht met Hamilton, gelooft eveneens dat zijn oude rivaal het in zich heeft om opnieuw te schitteren. Maar, benadrukt de Nederlander, het succes van Hamilton hangt vooral af van het materiaal dat Ferrari hem biedt. “We weten allemaal hoe goed Lewis is, daar bestaat geen twijfel over,” zegt Verstappen. “Het hangt er volledig vanaf hoe competitief Ferrari is. Zonder een snelle auto kun je nu eenmaal geen kampioenschappen winnen.”

Op de vraag of Verstappen uitkijkt naar een hernieuwde strijd met Hamilton, reageert hij nuchter. “Dat heb ik met iedereen die vecht om de overwinning. Het is altijd mooi om in gevecht te zijn, of dat nu met Lewis is of een andere coureur.”

