Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat Mercedes Red Bull als een ‘bedreiging’ ziet. Dat komt volgens Horner door de energie die ze hebben gestoken in de politieke spelletjes: “Het is een duidelijke strategie geweest.”

Red Bull begon voortvarend aan het seizoen. Het team was direct een titelconcurrent voor Mercedes, dat nu weer voor een echte uitdaging staat. De verschillen waren zelfs dusdanig klein, dat er naar de details gekeken werd. Zo kwam de achtervleugel van Red Bull onder het vergrootglas te liggen omdat deze te veel zou bewegen en kwam ook later de veiligheid in de pitstraat ter sprake, dat terwijl Red Bull over het algemeen de snelste pitstops uitvoert. Het is Horner niet ontgaan dat Mercedes veel moeite heeft gestopt in het politieke spelletje met Red Bull.

“Ze hebben er ontzettend veel energie in gestoken, meer dan je zou verwachten”, zegt Horner tegen Motorsport.com, over de strijd met Mercedes, op én naast de baan. “Het is een duidelijke strategie geweest. Maar ik denk dat het alleen maar laat zien dat ze ons als een bedreiging zien. En ik denk dat je iets goed doet als mensen met de vinger gaan wijzen”, aldus de Red Bull-teambaas.

Horner kijkt ernaar uit om weer terug te keren na de zomerstop en belooft de fans dat zij ‘strijdend’ terugkeren. “We hebben zes races gewonnen in het eerste halfjaar”, blikt Horner terug. “De races waar we geen punten pakten, Azerbeidzjan en Silverstone, daar kon Verstappen niks aan doen. Het geluk zal veranderen. Gedurende een seizoen zal dat in evenwicht gebracht worden en ik kijk uit naar de tweede helft van het seizoen. Geloof mij, we zullen strijdend terugkeren in de tweede seizoenshelft van het kampioenschap, dus dat wordt interessant”, aldus Horner.

