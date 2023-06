Christian Horner heeft duidelijk gemaakt dat het team nog volledig achter Sergio Pérez staat. De Mexicaan heeft een mindere periode recentelijk, maar Horner benadrukt dat hij de steun van het team blijft houden.

Pérez had een sterke start van het seizoen met twee overwinningen in de eerste vier races, maar de afgelopen tijd zijn de prestaties van de Mexicaan wat ingezakt. De afgelopen drie races stond Perez geen enkele keer op het podium, en het lukte hem zelfs niet om in die drie weekenden in Q3 terecht te komen. Zijn teamgenoot Max Verstappen daarentegen heeft elk van die drie races gewonnen vanaf pole position.

Red Bull maakte eerder al duidelijk dat Pérez niet voor zijn positie hoeft te vrezen. Horner voegt daar nu aan toe dat de Mexicaan de volledige steun van het team kan genieten. “Naar mijn idee heeft hij gewoon een goed weekend nodig om weer even zijn zelfvertrouwen op te krikken”, reflecteert de teambaas tegen Motorsport.com. “Hij heeft nu drie moeizame weekenden gehad. Vooral drie lastige zaterdagen, dat zet je dan meteen op een achterstand voor zondag. Maar we hebben nog geen twee maanden geleden gezien waartoe Checo in staat is. Ik twijfel er niet aan dat hij dat weer terug kan krijgen.”

Horner benadrukt ook dat hoewel de recente prestaties enigszins tegenvallen, Pérez bepaald geen slecht seizoen beleeft. “Hij staat tweede in het kampioenschap op dit moment. Hij is de enige coureur naast Max die daadwerkelijk races heeft gewonnen dit jaar. We moeten hem nu gewoon steunen. En ik weet zeker dat hij zijn vorm weer terug weet te krijgen.”