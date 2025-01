Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gereageerd op het vertrek van de controversiële Johnny Herbert als steward bij de FIA. Het bestuursorgaan maakte woensdag bekend dat de Brit zijn functie als steward niet langer kan vervullen. Herbert kwam meermaals in opspraak vanwege onder andere zijn kritiek op Max Verstappen. Volgens Horner heeft het vertrek van de Brit echter niks met de viervoudig wereldkampioen te maken.

Afgelopen woensdag maakte de FIA bekend dat Johnny Herbert vertrekt als steward bij het bestuursorgaan. De Brit bekleedde de rol al sinds 2010, maar zijn taken als steward en als media-analist waren volgens de FIA niet langer verenigbaar. Zo bekritiseerde Herbert in de media het rijden van Max Verstappen tijdens de GP Mexico, terwijl de Brit tijdens datzelfde Grand Prix-weekend dienst deed als FIA-steward.

Herbert kreeg het na het Mexicaanse raceweekend aan de stok met Jos Verstappen, maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het vertrek van de Brit als FIA-steward niks met de Verstappens te maken. “Ten eerste heeft het absoluut niets met Max te maken. Maar het is absoluut de juiste beslissing,” vertelt Horner aan Sky Sports News.

Belangenverstrengeling

Volgens Horner was het belangenverstrengeling waardoor Herbert zijn biezen moest pakken. “Je kunt geen stewards in de media laten werken. Je hebt het niet in de Premiership, je hebt het in geen enkele andere vorm van professionele sport. Het is totaal ongepast. Je zit aan de kant van de sportregelgeving of je zit aan de kant van de media”, legt de teambaas uit. “Je kunt niet in beide kampen staan.”

In een eigen verklaring op Instagram reageert Herbert zelf voor het eerst op zijn vertrek. De Brit schrijft dat hij de rol van steward “met veel plezier” heeft vervuld. “Het is een moeilijke baan en er zijn moeilijke beslissingen om te maken. Als stewards hebben we en zullen we altijd coureurs en teamleden met het grootste respect behandelen en altijd onpartijdig blijven tijdens Grand Prix-weekenden.”

