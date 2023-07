Een aantal hotels in Las Vegas ligt overhoop met Liberty Media, de commerciële rechterhouder van de Formule 1. The New York Post meldt dat eigenaren van een aantal hotels en casino’s in de gokhoofdstad van de wereld boos zijn, omdat ze flinke bedragen moeten betalen als vergoeding voor hun vrije uitzicht op het F1-circuit. De Grand Prix van Las Vegas staat op de kalender voor 18 november.

De locaties moeten van de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 naar verluidt 1500 dollar (zo’n 1350 euro) per persoon ophoesten als vergoeding voor het uitzicht tijdens het driedaagse evenement. Zeker voor de grote hotels gaat het in dit geval om grote bedragen. Als ze niet aan deze eis voldoen, krijgen ze volgens een bron in The New York Times te maken krijgen met obstructies zoals barricades, tribunes en lichttenten die het uitzicht blokkeren.

Bekende hotels als The Venetian, Ceasars, Virgin en The Wynn zijn officiële sponsor geworden van de Grand Prix vanLas Vegas en betalen hiervoor bedragen die in de miljoenen lopen. Overigens heeft Liberty Media eerder voor 240 miljoen dollar (zo’n 216 miljoen euro) 39 hectare grond gekocht om een deel van het circuit (met pitstraat en paddock) aan te kunnen leggen. Liberty Media hoopt dit jaar ongeveer 450 miljoen euro aan inkomsten binnen te krijgen van de race.

Lees ook: Las Vegas keurt plan goed om F1 tot 2032 op de Strip te houden

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland