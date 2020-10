Hülkenberg had oproep Racing Point niet verwacht: ‘Ik dacht dat Otmar met me aan het dollen was’

Het was een bizar weekend voor Nico Hülkenberg. Toen Otmar Szafnauer hem belde met de vraag of hij de zieke Lance Stroll wilde vervangen, dacht de Duitser dat het om een 1 april grap ging. “Dit kan niet waar zijn, dacht ik.”

Het scheelde ook weinig of Hülkenberg was zelf niet fit genoeg om te racen. “Ik was vrijdagavond bij een collega in Keulen en hij ging bier drinken. Ik wilde ook gaan drinken, maar besloot het toch niet te doen. Ik was dus gewoon fris en fruitig op zaterdagochtend en zag op mijn telefoon dat Otmar (Szafnauer, red.) mij een aantal berichtjes had gestuurd met de vraag of ik mijn helm bij me had”, vertelt Nico Hülkenberg aan Auto, Motor und Sport.

“Vlak daarna belde hij”, gaat hij verder. “Ik dacht serieus dat hij een grapje maakte. Dit kan gewoon niet waar zijn, dacht ik. Hij zei dat het niet goed ging met Lance en dat hij waarschijnlijk niet kon rijden tijdens de kwalificatie”, zegt de Duitser.

“Ik was sowieso van plan om in de middag naar de Nürburgring te gaan, ik had een aantal afspraken en media-activiteiten, maar nu moest ik eerder en sneller die kant op”, aldus Hülkenberg, die in de race achtste werd.

