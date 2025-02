Isack Hadjar maakt dit jaar zijn Formule 1-debuut bij Racing Bulls, maar nog voordat hij zijn eerste race heeft verreden, heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko hem al gewaarschuwd. De 20-jarige Fransman staat bekend om zijn felle uitbarstingen over de boordradio, iets wat Marko niet tolereert. Hadjar heeft nu beloofd zijn emoties beter onder controle te houden.

LEES OOK: Samenwerking met Sainz werpt vruchten af, zegt Williams-teambaas

Duidelijke boodschap

Binnen het Red Bull-programma is Hadjar niet de eerste coureur die een tik op de vingers krijgt vanwege zijn uitbarstingen over de boordradio. Ook Yuki Tsunoda stond jarenlang bekend om zijn ongefilterde tirades. Marko liet zich daar in 2022 al kritisch over uit: “Als je midden in een bocht aan het vloeken bent, rijd je gewoon langzamer. Daarnaast heeft een engineer niets aan feedback waarin alleen maar gevloekt wordt. We moeten weten wat er precies misgaat met de auto.” Tsunoda heeft zijn gedrag sindsdien aangepast en werd daar in 2023 zelfs voor geprezen door Marko. Nu is het aan Hadjar om dezelfde ontwikkeling door te maken.

LEES OOK: Nyck de Vries slaat terug na kritiek van Helmut Marko: ‘Stond extra onder druk’

Hadjar belooft verandering

Marko benadrukte in de Inside Line F1-podcast dat Hadjar zich minder moet laten afleiden en zich meer moet richten op constante prestaties. “Hij is snel, maar hij moet zijn emoties onder controle houden. Neem Monaco als voorbeeld: door de safety car belandde er plotseling een andere coureur voor hem op de baan en in plaats van direct aan te vallen, was hij aan het klagen over de boordradio. Hij moet zich focussen op de belangrijke dingen en minder fouten maken.”

Hadjar, die de overstap maakt van de Formule 2 naar de Formule 1, is zich bewust van zijn temperament en uitbarstingen. In gesprek met L’Equipe gaf hij toe dat hij zijn manier van communiceren zal aanpassen. “Ja, boos worden over de boordradio wordt door sommigen gezien als een zwakte, maar voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik weet waarom ik het doe en ik ben me ervan bewust,” verklaarde hij. Toch begrijpt hij dat het anders moet. “We gaan dat dit jaar schrappen, dat is alles. Ik zal gewoon in mezelf schreeuwen en dan hoort niemand het.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.