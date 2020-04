James Allison verwacht ‘explosie van creativiteit’ na zomerpauze

James Allison verwacht dat zijn team “allerlei creatieve ideeën” zal aanleveren zodra de verlengde ‘zomerbreak’ ten einde loopt. De technisch directeur van Mercedes beseft dat zijn engineers, terwijl de fabrieken verplicht gesloten zijn, nog steeds zullen nadenken over mogelijkheden om de bolide te verbeteren. “Vaak komen de beste ideeën als je voor een andere uitdaging staat, terwijl de geest vrij is en verschillende dingen doet.”



De FIA kondigde eerder deze week aan dat de verplichte zomerstop van 35 naar 63 dagen wordt verlengd. Gedurende 9 weken mogen monteurs en ingenieurs dus niet werken aan de F1-bolides. Hoewel er niet aan de auto’s gesleuteld kan worden, is er niets dat de ingenieurs kan tegenhouden om na te denken over mogelijke manier om de auto te verbeteren.

“We zitten natuurlijk in een shutdown. Als we niet kunnen verdienen, zouden we niet moeten uitgeven, en daarom is de vervroegde zomerstop de meest verstandige manier om deze moeilijke periode te overbruggen,” vertelt Allison aan Racer. “Maar het betekent niet dat je hersenen volledig worden uitgeschakeld. Engineers op alle niveaus in ons bedrijf zullen zitten nadenken over hoe ze de auto sneller kunnen maken als we uiteindelijk weer aan de slag mogen gaan”, aldus de TD van Mercedes.

De extra vrije tijd die zijn medewerkers nu hebben, kan het team volgens Allison ten goede komen. “Ik denk dat deze pauze allerlei creatieve ideeën in ons team naar boven brengt. Vaak komen de beste ideeën als je voor een andere uitdaging staat, terwijl de geest vrij is en verschillende dingen doet.”

Bedenkt Mercedes deze zomer opnieuw een ingenieus systeem, nadat het afgelopen winter DAS ontwikkelde? Allison verwacht alleszins een hoop nieuwe ideeën. “Ik vermoed dat wanneer we terugkomen we een explosie van creatieve ideeën zullen zien binnen het hele team.”

