Miyata verloor nooit van Tsunoda: ‘Yuki door steun Red Bull in F1 maar ik was beter’

Japans talent Ritomo Miyata kijkt de eerste start van concurrent Yuki Tsunoda in de Formule 1 komend weekend met lede ogen aan. Hij heeft die kans nooit gekregen. “Alleen omdat hij door een ander merk gesteund wordt.”

Yuki Tsonoda en Ritomo Miyata hebben al sinds het karten tegen elkaar geracet. In 2017 namen de twee het tegen elkaar op in het Japans Formule 4, waar Miyata dat jaar de titel won en Tsunoda derde werd. De door Toyota gesteunde Myata promoveerde vervolgens naar Japans Formule 3 (nu Super Formula Lights), terwijl Tsunoda het volgende jaar wel kampioen werd in de F4. Tsunoda mocht daarom in 2019, met steun van Honda, in Europa Formule 3 gaan rijden.

Tsunoda stootte door naar de Formule 2 waar hij zich vorig jaar in zijn debuutseizoen in de kijker reed van Alpha Tauri. “Hij heeft de Formule 1 bereikt omdat hij werd ondersteund door een ander merk, maar mijn resultaten waren beter en toch kreeg ik nooit de kans om in het buitenland te racen.”, zegt Miyata in een interview tegen Motorsport.com. “Het is frustrerend dat ik ondanks goede resultaten al die tijd in Japan heb moeten blijven. Ik heb nog nooit een kampioenschap níet gewonnen.”

Miyata, die nog maar 21 jaar oud is, stapt dit jaar in bij het team van TOM’S voor de Super Formula, de hoogste raceklasse van Japan. Vorig jaar maakte de jongeling met het Racing Project Bandoh van Toyota al zijn debuut in de hoogste klasse van Super GT, terwijl hij ook kampioen werd in de Super Formula Lights.

Miyata heeft de ladder naar de twee sterkste kampioenschappen van Japan beklommen als onderdeel van Toyotas ontwikkelingsprogramma, maar zegt nog altijd te hopen op een kans in het buitenland nadat hij Tsunoda heeft verslagen. “Ik wil heel graag in het overzees racen”, aldus de Japanner.

Vorig jaar mocht Miyata al twee races meedoen in de Super Formula, toen hij de afwezige Kazuki Nakajima moest vervangen. Bij zijn debuut op het circuit van Okayama kwalificeerde hij zich zelfs op de eerste startrij, om tijdens de race terug te vallen naar de negende plek. “Ik begrijp Super Formula nog niet helemaal, dus ik heb niet het maximale uit de auto kunnen halen”, zei hij over zijn eerste optreden. “Ik heb mijn snelheid kunnen laten zien tijdens de kwalificatie, maar ik heb meer race-ervaring nodig.”

2021 wordt dus het eerste volledige seizoen van Ritomo Miyata op het hoogste niveau van Japan, maar hij lijkt vastberaden om door te groeien en zijn oude concurrent Tsunoda ook in de Formule 1 te verslaan. “Om te komen waar ik heen wil, wil ik mijn snelheid en kracht bewijzen in de Super Formula, zodat iedereen zal denken: ‘Miyata hoort hier niet’.”