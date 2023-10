Per 2026 gaat het nieuwe motorenreglement van kracht en naar verluidt worden de Formule 1-auto’s daarnaast ook lichter, kleiner, en generen ze zo’n veertig procent minder downforce. ‘Dit gaat alles opschudden en biedt kansen voor Audi’, oordeelt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Het is een groot verschil, maar misschien ook wel nodig. Iedereen klaagt dat de auto’s te zwaar zijn. De banden houden het niet, maar dat is ook logisch als je met zoveel gewicht en zoveel downforce rijdt. Ze moeten daardoor heel voorzichtig rijden”, aldus de columnist van Formule1.nl. “Ik vind dat autoracen nog steeds zo moet zijn dat je vol gas kunt gaan. Banden sparen hoort erbij, maar niet teveel. Ze rijden nu bewust seconden te langzaam, dat is te veel. Met de nieuwe regels zou dat al een stuk beter kunnen worden.”

Wanneer een reglement eenmaal een periode van kracht is, groeien de teams doorgaans naar elkaar toe. Bleekemolen geeft dan ook aan dat hij dit het enige minpunt vindt aan al die wijzigingen. “Het hele veld heeft nog nooit zo dicht op elkaar gezeten, dat is uniek. Vroeger waren de verschillen veel groter. Ondanks dat je nu een team als bijvoorbeeld AlphaTauri als slechtste auto kunt aanwijzen, of Williams of Alfa Romeo, dan nog kunnen zij ook gewoon punten halen.”

“Maar het gaat alles weer opschudden. Je moet een hele nieuwe auto bouwen, Adrian Newey en al zijn collega’s kunnen aan de bak.” Ook biedt zo’n ingrijpende verandering kansen voor teams buiten de geijkte top vier, of nieuwkomers zoals Audi. “Audi is daar al volop mee bezig, ze zetten alle andere werkzaamheden in de autosport stil. Audi heeft bij andere dingen al laten zien hoe dominant ze kunnen zijn. Het kan zomaar zijn dat ze komen en er in één keer staan.”

De gehele podcast Formule 1 Paddockpraat beluister je hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



